Рахат-лукум: из чего делают экзотическое лакомство и кому его нельзя есть

Рахат-лукум - это восточная сладость, которая никого не оставит равнодушным. Если вы когда-то ее попробовали, то обязательно захочется еще. И это неудивительно, ведь в переводе с турецкого рахат-лукум означает "кусочек удовлетворения". Это лакомство можно подавать к чаю или кофе или наслаждаться им просто так. Кстати, никакой разницы между рахат-лукумом и лукумом нет - просто в разных регионах эти сладости называют по-своему.
Если вам интересно приготовить такое угощение дома, читайте материал: Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин.
Что входит в состав рахат-лукум
Натуральный рахат-лукум содержит такие ингредиенты:
- сахар или мед;
- патоку;
- крахмал;
- фруктовый сок или пюре (гранатовое, апельсиновое, яблочное);
- используются также цукаты, орехи, кокосовая стружка, инжир.
Рахат-лукум без добавок имеет белый цвет.
Но в зависимости от вида наполнителя цвет отличается. Например, если лакомство имеет нежно-розовый оттенок, значит в его составе есть лепестки роз.
В чем польза рахат-лукума
Польза рахат-лукума известна с древних времен.
В частности, продукт содержит пектин, который способствует выведению из организма токсинов и понижению уровня "плохого" холестерина в крови.
Продукты, богатые пектином, стимулируют деятельность пищеварительного тракта, нормализуя перистальтику кишечника.
Орехи, содержащиеся в лукуме, полезны при бессоннице.
Употребление экзотического лакомства положительно сказывается на работе сердечной мышцы. Также оно стимулируют выносливость и улучшает самочувствие людей, страдающих от повышенного артериального давления.
Мякоть кокосового ореха благоприятно воздействует на людей, страдающих венерологическими и урологическими заболеваниями. Считается, что мужчины, которые регулярно включают в свой рацион лукум, до преклонного возраста имеют большую мужскую силу.
Если рахат-лукум запивать зеленым или травяным чаем, то можно укрепить иммунитет и повысить сопротивляемости организма вирусам.
Если в составе лукума есть лакрица, то этот природный антисептик поможет эффективно бороться с инфекционными заболеваниями.
Кому нельзя есть рахат-лукум
Рахат-лукум – высококалорийный продукт. Он состоит из легкоусвояемых углеводов, дающих мгновенное повышение уровня глюкозы на короткое время. Чрезмерное употребление рахат-лукума может вызвать повышение веса. Поэтому это лакомство не стоит употреблять людям, склонным к ожирению.
Добавки, которые используют некоторые производители, могут вызвать аллергические реакции.
Что такое рахат-лукум
Рахат-лукум - это кондитерское изделие из сахара, муки и крахмала с орехами, миндалём. Выглядит как мягкие, полупрозрачные, сахарно-крахмальные кубики, обсыпанные сахарной пудрой.
"Рахат-лукум" происходит от арабских слов "rahat- al-hulkum", что в переводе означает "удовлетворение, или ублажение горла".
Это лакомство появилось в Стамбуле в конце XVIII столетия. К столу султана новый десерт представил искусный придворный кондитер Хаджи Бекир.
Кондитерская Хаджи Бакира до сих пор работает. Делами в ней заправляют потомки кулинара в пятом колене.
В настоящее время рахат-лукум является национальным блюдом для многих Балканских стран (очень ценится болгарский лукум), в Средней Азии и Южной Европе.
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