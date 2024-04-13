УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Рахат-лукум: из чего делают экзотическое лакомство и кому его нельзя есть

Анна Ярославская
13 апреля 2024, 13:32
В переводе с турецкого рахат-лукум означает "кусочек удовлетворения". А еще это очень полезное лакомство, но кушать его можно не всем.
Рахат-лукум
Чья сладость рахат-лукум и в чем ее польза для организма / Фото: pixabay.com

Рахат-лукум - это восточная сладость, которая никого не оставит равнодушным. Если вы когда-то ее попробовали, то обязательно захочется еще. И это неудивительно, ведь в переводе с турецкого рахат-лукум означает "кусочек удовлетворения". Это лакомство можно подавать к чаю или кофе или наслаждаться им просто так. Кстати, никакой разницы между рахат-лукумом и лукумом нет - просто в разных регионах эти сладости называют по-своему.

Если вам интересно приготовить такое угощение дома, читайте материал: Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин.

Что входит в состав рахат-лукум

Натуральный рахат-лукум содержит такие ингредиенты:

видео дня
  • сахар или мед;
  • патоку;
  • крахмал;
  • фруктовый сок или пюре (гранатовое, апельсиновое, яблочное);
  • используются также цукаты, орехи, кокосовая стружка, инжир.

Рахат-лукум без добавок имеет белый цвет.

Но в зависимости от вида наполнителя цвет отличается. Например, если лакомство имеет нежно-розовый оттенок, значит в его составе есть лепестки роз.

В чем польза рахат-лукума

Польза рахат-лукума известна с древних времен.

В частности, продукт содержит пектин, который способствует выведению из организма токсинов и понижению уровня "плохого" холестерина в крови.

Продукты, богатые пектином, стимулируют деятельность пищеварительного тракта, нормализуя перистальтику кишечника.

Орехи, содержащиеся в лукуме, полезны при бессоннице.

Употребление экзотического лакомства положительно сказывается на работе сердечной мышцы. Также оно стимулируют выносливость и улучшает самочувствие людей, страдающих от повышенного артериального давления.

Мякоть кокосового ореха благоприятно воздействует на людей, страдающих венерологическими и урологическими заболеваниями. Считается, что мужчины, которые регулярно включают в свой рацион лукум, до преклонного возраста имеют большую мужскую силу.

Если рахат-лукум запивать зеленым или травяным чаем, то можно укрепить иммунитет и повысить сопротивляемости организма вирусам.

Если в составе лукума есть лакрица, то этот природный антисептик поможет эффективно бороться с инфекционными заболеваниями.

Кому нельзя есть рахат-лукум

Рахат-лукум – высококалорийный продукт. Он состоит из легкоусвояемых углеводов, дающих мгновенное повышение уровня глюкозы на короткое время. Чрезмерное употребление рахат-лукума может вызвать повышение веса. Поэтому это лакомство не стоит употреблять людям, склонным к ожирению.

Добавки, которые используют некоторые производители, могут вызвать аллергические реакции.

Что такое рахат-лукум

Рахат-лукум - это кондитерское изделие из сахара, муки и крахмала с орехами, миндалём. Выглядит как мягкие, полупрозрачные, сахарно-крахмальные кубики, обсыпанные сахарной пудрой.

"Рахат-лукум" происходит от арабских слов "rahat- al-hulkum", что в переводе означает "удовлетворение, или ублажение горла".

Это лакомство появилось в Стамбуле в конце XVIII столетия. К столу султана новый десерт представил искусный придворный кондитер Хаджи Бекир.

Кондитерская Хаджи Бакира до сих пор работает. Делами в ней заправляют потомки кулинара в пятом колене.

В настоящее время рахат-лукум является национальным блюдом для многих Балканских стран (очень ценится болгарский лукум), в Средней Азии и Южной Европе.

Ранее Главред писал, из чего делают крабовые палочки и как выбрать качественный продукт.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рахат-лукум
Реклама

Главное за день

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

14:46 Мир
У Украины есть 2 проблемы, которые дают преимущество для РФ: в ОП сделали важное заявление

У Украины есть 2 проблемы, которые дают преимущество для РФ: в ОП сделали важное заявление

14:17 Украина
Россияне придумали "чудо-РЭБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express

Россияне придумали "чудо-РЭБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express

13:49 Мир
Все главные новости

Популярное

Можно ли кушать каждый день борщ: неожиданный ответ просто убьет наповал 35551

Можно ли кушать каждый день борщ: неожиданный ответ просто убьет наповал

Этого от Украины не ожидал никто 14630

Этого от Украины не ожидал никто

Налетят шквалы, грозы и град: Украину накрывает серьезная непогода 8830

Налетят шквалы, грозы и град: Украину накрывает серьезная непогода

Джанабаева показала подросшую дочку от Меладзе 3935

Джанабаева показала подросшую дочку от Меладзе

Последние новости

14:56

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

14:46

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

14:19

Неожиданная смерть: стала известна причина трагедии семьи Кардашьян

14:17

У Украины есть 2 проблемы, которые дают преимущество для РФ: в ОП сделали важное заявление

13:49

Россияне придумали "чудо-РЭБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:43

Как избавиться от высокой влажности в квартире: 5 основных правил, чтобы устранить проблему

13:42

РФ бьет по Украине с новой тактикой: у Зеленского назвали цели ударов врага

13:32

Рахат-лукум: из чего делают экзотическое лакомство и кому его нельзя есть

13:12

Трудности взросления в однополой семье: рецензия на фильм "Я и Феликс"

Реклама
12:36

Я - готов: украинский телеведущий в эфире заявил, что идет на фронтВидео

12:36

Мощные взрывы, пожар и огромный столб дыма: в Луганске "прилеты" по оккупантамВидео

12:34

Ошибка с шампунем: парикмахер рассказала, почему необходимо дважды мыть голову

12:30

Кусты будут ломиться от плодов: как "обмануть" баклажан и создать ему индийский климат

11:45

Штурмовики РФ заходят с севера: враг прорвался в Богдановку – Минобороны

11:40

"Не как подарок": Трамп поддержал одобрение помощи Украине, но с одним условием

11:39

"Новая массированная атака по Украине": аналитики раскрыли план Путина

10:34

"Обстановка на фронте существенно обострилась": Сырский сообщил о важных решениях

10:18

Многие допускают ошибку: когда солить гречку при варке

09:59

На главу Херсонской ОГА Прокудина готовили покушение: в СБУ раскрыли все детали

09:33

"Апрель и май будут решающими": генерал предупредил о тяжелом периоде для Украины

Реклама
09:21

Гороскоп на завтра 14 апреля: Близнецам - тревожный сон, Весам - трудные времена

09:00

Для Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - Андрусив

08:59

Ожесточенные бои не прекращаются: аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром

08:35

Самые бесполезные для здоровья: как никогда не стоит готовить яйца

08:31

Китай начал продавать России еще больше товаров для производства оружия против Украины - АР

08:10

Почему мировые лидеры не вспомнили об уничтожении Трипольской ТЭСмнение

08:00

Церковный праздник 14 апреля: что нельзя делать в день трех святых мучеников

07:39

Захватчики оккупировали Богдановку в Донецкой области - DeepState

07:10

Найти странные носки за 19 секунд смогут единицы: загадка для проверки внимательности

06:10

Этого от Украины не ожидал никтомнение

04:15

Какой напиток влияет на сон даже хуже, чем кофе: ответ поразит

03:53

Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово "Wi-Fi" - знали единицы

03:19

Нужно найти ракушку на морском дне за 20 секунд: головоломка на внимательность

02:52

Что нужно сделать 13 апреля, чтобы быть всегда здоровым: важные приметы дня

02:00

Украинка сняла яркий клип британской мегазвезде Dua Lipa

01:24

Мыши больше не будут проблемой: как избавиться от грызунов в доме

00:03

"Хезболла" атаковала Израиль десятками ракет: террористы мстят за ГазуВидео

12 апреля, пятница
23:54

Этих людей уже ищут: у полиции есть данные о сотнях тысяч "уклонистов"

22:53

РФ прорывается на 3 направлениях: эксперт сказал, почему наступление готовят на лето

22:10

Украина ведет переговоры о 2 батареях Patriot и одной Samp-T: Кулеба заинтриговал заявлением

Реклама
21:42

Умер Роберто Кавалли

21:02

Фермеры вынуждены снижать цены: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

20:33

Как правильно сажать огурцы из семян: хитрый фокус даст стопроцентный результатВидео

20:28

"Соберут 400 тысяч оккупантов": Жданов сказал, может ли РФ скоро пойти в наступление

19:58

Инициатива за РФ, ВСУ устают: полковник Эстонии назвал главную проблему Украины

19:34

Будет заливать грозовыми дождями: в Украину в ближайшие дни ворвется непогода

19:30

Как часто нужно менять зубную щетку: правило, которое должен знать каждый

19:10

Как Запад за 30 лет потерял всёмнение

18:42

Генштаб нашел тысячи военных, которые не были на фронте: в ВСУ продолжается ротация

18:28

Как не угробить ваш телефон: хакер раскрыл главные признаки взлома мобильногоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять