Рахат-лукум: из чего делают экзотическое лакомство и кому его нельзя есть

В переводе с турецкого рахат-лукум означает "кусочек удовлетворения". А еще это очень полезное лакомство, но кушать его можно не всем.

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Чья сладость рахат-лукум и в чем ее польза для организма / Фото: pixabay.com

Рахат-лукум - это восточная сладость, которая никого не оставит равнодушным. Если вы когда-то ее попробовали, то обязательно захочется еще. И это неудивительно, ведь в переводе с турецкого рахат-лукум означает "кусочек удовлетворения". Это лакомство можно подавать к чаю или кофе или наслаждаться им просто так. Кстати, никакой разницы между рахат-лукумом и лукумом нет - просто в разных регионах эти сладости называют по-своему.

Если вам интересно приготовить такое угощение дома, читайте материал: Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин.

Что входит в состав рахат-лукум

Натуральный рахат-лукум содержит такие ингредиенты:

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сахар или мед;

патоку;

крахмал;

фруктовый сок или пюре (гранатовое, апельсиновое, яблочное);

используются также цукаты, орехи, кокосовая стружка, инжир.

Рахат-лукум без добавок имеет белый цвет.

Но в зависимости от вида наполнителя цвет отличается. Например, если лакомство имеет нежно-розовый оттенок, значит в его составе есть лепестки роз.

В чем польза рахат-лукума

Польза рахат-лукума известна с древних времен.

В частности, продукт содержит пектин, который способствует выведению из организма токсинов и понижению уровня "плохого" холестерина в крови.

Продукты, богатые пектином, стимулируют деятельность пищеварительного тракта, нормализуя перистальтику кишечника.

Орехи, содержащиеся в лукуме, полезны при бессоннице.

Употребление экзотического лакомства положительно сказывается на работе сердечной мышцы. Также оно стимулируют выносливость и улучшает самочувствие людей, страдающих от повышенного артериального давления.

Мякоть кокосового ореха благоприятно воздействует на людей, страдающих венерологическими и урологическими заболеваниями. Считается, что мужчины, которые регулярно включают в свой рацион лукум, до преклонного возраста имеют большую мужскую силу.

Если рахат-лукум запивать зеленым или травяным чаем, то можно укрепить иммунитет и повысить сопротивляемости организма вирусам.

Если в составе лукума есть лакрица, то этот природный антисептик поможет эффективно бороться с инфекционными заболеваниями.

Кому нельзя есть рахат-лукум

Рахат-лукум – высококалорийный продукт. Он состоит из легкоусвояемых углеводов, дающих мгновенное повышение уровня глюкозы на короткое время. Чрезмерное употребление рахат-лукума может вызвать повышение веса. Поэтому это лакомство не стоит употреблять людям, склонным к ожирению.

Добавки, которые используют некоторые производители, могут вызвать аллергические реакции.

Что такое рахат-лукум Рахат-лукум - это кондитерское изделие из сахара, муки и крахмала с орехами, миндалём. Выглядит как мягкие, полупрозрачные, сахарно-крахмальные кубики, обсыпанные сахарной пудрой. "Рахат-лукум" происходит от арабских слов "rahat- al-hulkum", что в переводе означает "удовлетворение, или ублажение горла". Это лакомство появилось в Стамбуле в конце XVIII столетия. К столу султана новый десерт представил искусный придворный кондитер Хаджи Бекир. Кондитерская Хаджи Бакира до сих пор работает. Делами в ней заправляют потомки кулинара в пятом колене. В настоящее время рахат-лукум является национальным блюдом для многих Балканских стран (очень ценится болгарский лукум), в Средней Азии и Южной Европе.

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