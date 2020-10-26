Бюджетный "кровавый" рахат лукум – рецепт на Хэллоуин

Дома можно сделать разные варианты восточных сладостей и не потратить много денег.
Пора задуматься, чем удивить близких на Хэллоуин, – в субботу, 31 октября, можно вместе с близкими или для них приготовить бюджетные "кровавые" восточные сладости – рахат лукум своими руками.
Для приготовления такого десерта не придется потратить много сил и денег и не понадобятся какие-то необычные навыки или дорогущие кухонные принадлежности, выяснил Главред.
Нельзя будет обойтись без кастрюли с толстым дном, силиконовой формы и лопатки.
Чтобы приготовить сладости, сначала надо разобраться, из чего делают рахат лукум. Его можно назвать одним из самых простых десертов – ингредиентов нужно очень мало, и работать с ними просто.
Основа десерта – сок, кукурузный крахмал и сахар, а начинка – орехи. Сок и орехи можно подбирать на свой вкус, и это позволяет, в частности, удешевить десерт – можно использовать самые дешевые орехи.
Бюджетный рецепт – рахат лукум на Хэллоуин
Чтобы удешевить сладости, можно купить недорогой сок, а для начинки использовать смесь арахиса с грецким орехом. Нельзя экономить на крахмале – он обязательно должен быть кукурузным, а не картофельным.
Бюджетный рахат лукум – состав:
- 400 мл гранатового сока;
- 250 мл воды;
- 150 г сахара;
- 120 г кукурузного крахмала;
- 50 мл лимонного фреша;
- 100 граммов арахиса и грецких орехов.
Чем присыпать сладости:
- 60 г кукурузного крахмала;
- 40 г сахарной пудры.
Бюджетные сладости – как приготовить рахат лукум в домашних условиях
Влейте сок в кастрюлю, добавьте сахар и все доведите до кипения. Мешайте смесь – в не должно быть видно кристаллов сахара. Влейте в смесь лимонный сок.
В холодную воду всыпьте крахмал и сделайте однородную смесь. Вливайте смесь в горячий сок и постоянно все помешивайте. Доведите массу до кипения.
Сделайте очень маленький огонь и уваривайте массу около 15 минут – она должна стать густой и блестящей.
Влейте в форму массу и дайте ей застыть при комнатной температуре – для этого понадобится 10-12 часов. Нельзя ставить лукум в холодильник, он станет водянистым.
Когда лукум дойдет до готовности, придайте ему красивый вид – сделайте присыпку – смешайте крахмал с сахарной пудрой, и присыпьте десерт ею.
Бюджетный "кровавый" рахат лукум – фото
Как сделать бюджетный лукум своими руками – видеорецепт
Бюджетный рахат лукум – калорийность:
Около 400 ккал.
Эти сладости очень калорийны, поскольку содержит много сахара. Продукт лучше не употреблять людям, которые имеют проблемы с лишним весом или страдают диабетом.
Бюджетный рахат лукум – польза
Благодаря сладостям можно быстро "зарядить" тело и мозг – они являются источником простых углеводов, которые моментально придадут сил и поднимут настроение.
В арахисе содержится много белков, витаминов группы В, фосфор, кремний, калий и селен. В грецких орехах есть много растительного белка, железа, более 20 жирных ненасыщенных аминокислот и много микроэлементов, пишет schuchincrb.by.
Классический лукум готовят на натуральном соке.
Рахат-лукум классический рецепт
Ингредиенты:
- Сахар – 350 г;
- Вода – 150 г;
- Лимонный сок – 2 чайные ложки;
- Натуральный сок без сахара – 200 г;
- Вода – 150 г;
- Кукурузный крахмал – 70 г;
- Винный камень – половина чайной ложки;
- Обжаренные фисташки – 100 г;
- Кокосовая стружка.
Как сделать рахат лукум классический дома – рецепт
Первый этап приготовления
В кастрюлю с толстым дном пересыпьте сахар, влейте 150 г воды, лимонный сок и на небольшом огне доведите все до кипения.
После того, как вода закипит, и сахар растает, нужно варить сироп на умеренном огне до температуры 130 градусов (около 15 минут).
Признаки готовности сиропа – кипение становится медленным, на поверхности появляются большие пузыри, смесь слегка пожелтела.
Как делают рахат лукум классический дома – второй этап приготовления
Влейте в кастрюлю холодный сок и холодную воду, всыпьте кукурузный крахмал и винный камень. Ингредиенты смешайте и сделайте смесь однородной.
Поставьте смесь на небольшой огонь, постоянно помешивайте, доведите до кипения и варите на протяжении минуты.
Когда смесь начнет густеть, сделайте очень маленький огонь и продолжайте ее активно перемешивать. В заваренный крахмал частями влейте сироп и продолжайте все активно перемешивать.
Когда весь сироп будет влит, – уварите массу на маленьком огне – она должна стать густой и блестящей. Масса варится около 20 минут.
Потом всыпьте в лукум фисташки, перемешайте массу и переложите в форму. Оставьте лукум при комнатной температуре до полного застывания.
Классический рецепт – рахат лукум в домашних условиях – последний этап приготовления
Застывший лукум нужно порезать небольшими кусочками и обвалять в кокосовой стружке. Вместо кокосовой стружки можно использовать простую присыпку – смесь кукурузного крахмала с сахарной пудрой.
Классический рахат лукум – фото
Простой рецепт – рахат лукум в домашних условиях – видео
Классический рахат лукум – калории
Калорийность классического лукума составляет около 400 ккал.