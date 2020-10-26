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Бюджетный "кровавый" рахат лукум – рецепт на Хэллоуин

26 октября 2020, 18:04

Дома можно сделать разные варианты восточных сладостей и не потратить много денег.

Дома на Хэллоуин можно сделать бюджетный лукум – Простой рахат лукум
Дома на Хэллоуин 2020 можно сделать бюджетный лукум / Анастасия Олейникова для Главреда

Пора задуматься, чем удивить близких на Хэллоуин, – в субботу, 31 октября, можно вместе с близкими или для них приготовить бюджетные "кровавые" восточные сладости – рахат лукум своими руками.

Для приготовления такого десерта не придется потратить много сил и денег и не понадобятся какие-то необычные навыки или дорогущие кухонные принадлежности, выяснил Главред.

Нельзя будет обойтись без кастрюли с толстым дном, силиконовой формы и лопатки.

Чтобы приготовить сладости, сначала надо разобраться, из чего делают рахат лукум. Его можно назвать одним из самых простых десертов – ингредиентов нужно очень мало, и работать с ними просто.

Основа десерта – сок, кукурузный крахмал и сахар, а начинка – орехи. Сок и орехи можно подбирать на свой вкус, и это позволяет, в частности, удешевить десерт – можно использовать самые дешевые орехи.

Бюджетный рецепт – рахат лукум на Хэллоуин

Чтобы удешевить сладости, можно купить недорогой сок, а для начинки использовать смесь арахиса с грецким орехом. Нельзя экономить на крахмале – он обязательно должен быть кукурузным, а не картофельным.

Бюджетный рахат лукум – состав:

  • 400 мл гранатового сока;
  • 250 мл воды;
  • 150 г сахара;
  • 120 г кукурузного крахмала;
  • 50 мл лимонного фреша;
  • 100 граммов арахиса и грецких орехов.

Чем присыпать сладости:

  • 60 г кукурузного крахмала;
  • 40 г сахарной пудры.

Бюджетные сладости – как приготовить рахат лукум в домашних условиях

Влейте сок в кастрюлю, добавьте сахар и все доведите до кипения. Мешайте смесь – в не должно быть видно кристаллов сахара. Влейте в смесь лимонный сок.

В холодную воду всыпьте крахмал и сделайте однородную смесь. Вливайте смесь в горячий сок и постоянно все помешивайте. Доведите массу до кипения.

Сделайте очень маленький огонь и уваривайте массу около 15 минут – она должна стать густой и блестящей.

Влейте в форму массу и дайте ей застыть при комнатной температуре – для этого понадобится 10-12 часов. Нельзя ставить лукум в холодильник, он станет водянистым.

Когда лукум дойдет до готовности, придайте ему красивый вид – сделайте присыпку – смешайте крахмал с сахарной пудрой, и присыпьте десерт ею.

Бюджетный "кровавый" рахат лукум – фото

Дома на Хэллоуин можно сделать бюджетный лукум – Простой рахат лукум
Дома на Хэллоуин 2020 можно сделать бюджетный лукум / Анастасия Олейникова для Главреда

Как сделать бюджетный лукум своими руками – видеорецепт

Бюджетный рахат лукум – калорийность:

Около 400 ккал.

Эти сладости очень калорийны, поскольку содержит много сахара. Продукт лучше не употреблять людям, которые имеют проблемы с лишним весом или страдают диабетом.

Бюджетный рахат лукум – польза

Благодаря сладостям можно быстро "зарядить" тело и мозг – они являются источником простых углеводов, которые моментально придадут сил и поднимут настроение.

В арахисе содержится много белков, витаминов группы В, фосфор, кремний, калий и селен. В грецких орехах есть много растительного белка, железа, более 20 жирных ненасыщенных аминокислот и много микроэлементов, пишет schuchincrb.by.

Классический лукум готовят на натуральном соке.

Рахат-лукум классический рецепт

Ингредиенты:

  • Сахар – 350 г;
  • Вода – 150 г;
  • Лимонный сок – 2 чайные ложки;
  • Натуральный сок без сахара – 200 г;
  • Вода – 150 г;
  • Кукурузный крахмал – 70 г;
  • Винный камень – половина чайной ложки;
  • Обжаренные фисташки – 100 г;
  • Кокосовая стружка.

Как сделать рахат лукум классический дома – рецепт

Первый этап приготовления

В кастрюлю с толстым дном пересыпьте сахар, влейте 150 г воды, лимонный сок и на небольшом огне доведите все до кипения.

После того, как вода закипит, и сахар растает, нужно варить сироп на умеренном огне до температуры 130 градусов (около 15 минут).

Признаки готовности сиропа – кипение становится медленным, на поверхности появляются большие пузыри, смесь слегка пожелтела.

Дома на Хэллоуин можно сделать классический лукум – Простой рахат лукум
Дома на Хэллоуин 2020 можно сделать классический лукум / Скриншот

Как делают рахат лукум классический дома – второй этап приготовления

Влейте в кастрюлю холодный сок и холодную воду, всыпьте кукурузный крахмал и винный камень. Ингредиенты смешайте и сделайте смесь однородной.

Поставьте смесь на небольшой огонь, постоянно помешивайте, доведите до кипения и варите на протяжении минуты.

Когда смесь начнет густеть, сделайте очень маленький огонь и продолжайте ее активно перемешивать. В заваренный крахмал частями влейте сироп и продолжайте все активно перемешивать.

Когда весь сироп будет влит, – уварите массу на маленьком огне – она должна стать густой и блестящей. Масса варится около 20 минут.

Дома на Хэллоуин можно сделать классический лукум – Простой рахат лукум
Дома на Хэллоуин 2020 можно сделать классический лукум / Скриншот

Потом всыпьте в лукум фисташки, перемешайте массу и переложите в форму. Оставьте лукум при комнатной температуре до полного застывания.

Классический рецепт – рахат лукум в домашних условиях – последний этап приготовления

Застывший лукум нужно порезать небольшими кусочками и обвалять в кокосовой стружке. Вместо кокосовой стружки можно использовать простую присыпку – смесь кукурузного крахмала с сахарной пудрой.

Дома на Хэллоуин можно сделать классический лукум – Простой рахат лукум
Дома на Хэллоуин 2020 можно сделать классический лукум / Скриншот

Классический рахат лукум – фото

Дома на Хэллоуин можно сделать классический лукум – Простой рахат лукум
Дома на Хэллоуин 2020 можно сделать классический лукум / Скриншот

Простой рецепт – рахат лукум в домашних условиях – видео

Классический рахат лукум – калории

Калорийность классического лукума составляет около 400 ккал.

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