Чем заменить курение сигарет: как справиться с сильной тягой к табачному дыму

"Чем заменить курение сигарет?" - вряд ли какой матерый курильщик никогда не задавался этим вопросом. Главред решил детально разобраться в нем.

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Чем заменить курение сигарет? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что помогает от тяги к курению?

Справиться с тягой к курению можно с помощью различных методов, сообщает проект Doctors' Circle World's Largest Health Platform.

Вот некоторые из них:

Никотиновая заместительная терапия (НЗТ): никотиновые пластыри, жевательные резинки, леденцы, ингаляторы или спреи.

Рецептурные лекарства: такие как бупропион (Zyban) и варениклин (Chantix).

Поддержка: группы поддержки, консультации психологов или коучей по отказу от курения.

Физическая активность: занятия спортом помогают уменьшить стресс и отвлечься от желания курить.

Питье воды: помогает уменьшить желание курить, так как курение часто ассоциируется с сухостью во рту.

Замена привычек: например, вместо курения можно жевать жвачку, есть морковь или орехи.

Медитация и техники релаксации: йога, глубокое дыхание, прогрессивная мышечная релаксация.

Занятие хобби: творчество, рукоделие, чтение книг, которые помогают отвлечься.

Планирование: составление плана действий на случай возникновения тяги.

Избегание триггеров: избегание ситуаций и мест, которые ассоциируются с курением.

Чем можно заменить ритуал курения?

Заменить ритуал курения можно различными альтернативами, которые помогут вам отвлечься и удовлетворить потребность в привычном действии.

Вот несколько идей:

Чайные церемонии: замена курения ритуалом приготовления и питья чая.

Перекусы: фрукты, орехи, семечки или морковь помогут занять руки и рот.

Жевательная резинка или леденцы: чтобы занять рот и уменьшить желание курить.

Занятие хобби: рисование, вязание, вышивка, коллекционирование.

Физическая активность: короткая прогулка, упражнения или растяжка.

Медитация и дыхательные упражнения: помогают расслабиться и снять стресс.

Чтение книг или журналов: чтобы отвлечься и занять руки.

Слушание музыки или подкастов: чтобы отвлечься и создать приятную атмосферу.

Занятие творчеством: рисование, письмо, игра на музыкальных инструментах.

Социальное взаимодействие: общение с друзьями, участие в группах поддержки.

Игры или головоломки: настольные игры, пазлы, кроссворды.

Выбор подходящей замены зависит от ваших личных предпочтений и образа жизни. Важно найти то, что приносит вам удовольствие и помогает справиться с тягой к курению.

Что такое Doctors' Circle? Doctors' Circle - познавательный проект, посвященный рассказам об особенностях работы организма человека. По состоянию на июль 2024 года на YouTube-канал подписано 2,12 млн человек.

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