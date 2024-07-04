Чем заменить курение сигарет: как справиться с сильной тягой к табачному дыму

"Чем заменить курение сигарет?" - вряд ли какой матерый курильщик никогда не задавался этим вопросом. Главред решил детально разобраться в нем.
Что помогает от тяги к курению?
Справиться с тягой к курению можно с помощью различных методов, сообщает проект Doctors' Circle World's Largest Health Platform.
Вот некоторые из них:
- Никотиновая заместительная терапия (НЗТ): никотиновые пластыри, жевательные резинки, леденцы, ингаляторы или спреи.
- Рецептурные лекарства: такие как бупропион (Zyban) и варениклин (Chantix).
- Поддержка: группы поддержки, консультации психологов или коучей по отказу от курения.
- Физическая активность: занятия спортом помогают уменьшить стресс и отвлечься от желания курить.
- Питье воды: помогает уменьшить желание курить, так как курение часто ассоциируется с сухостью во рту.
- Замена привычек: например, вместо курения можно жевать жвачку, есть морковь или орехи.
- Медитация и техники релаксации: йога, глубокое дыхание, прогрессивная мышечная релаксация.
- Занятие хобби: творчество, рукоделие, чтение книг, которые помогают отвлечься.
- Планирование: составление плана действий на случай возникновения тяги.
- Избегание триггеров: избегание ситуаций и мест, которые ассоциируются с курением.
Чем можно заменить ритуал курения?
Заменить ритуал курения можно различными альтернативами, которые помогут вам отвлечься и удовлетворить потребность в привычном действии.
Вот несколько идей:
- Чайные церемонии: замена курения ритуалом приготовления и питья чая.
- Перекусы: фрукты, орехи, семечки или морковь помогут занять руки и рот.
- Жевательная резинка или леденцы: чтобы занять рот и уменьшить желание курить.
- Занятие хобби: рисование, вязание, вышивка, коллекционирование.
- Физическая активность: короткая прогулка, упражнения или растяжка.
- Медитация и дыхательные упражнения: помогают расслабиться и снять стресс.
- Чтение книг или журналов: чтобы отвлечься и занять руки.
- Слушание музыки или подкастов: чтобы отвлечься и создать приятную атмосферу.
- Занятие творчеством: рисование, письмо, игра на музыкальных инструментах.
- Социальное взаимодействие: общение с друзьями, участие в группах поддержки.
- Игры или головоломки: настольные игры, пазлы, кроссворды.
Выбор подходящей замены зависит от ваших личных предпочтений и образа жизни. Важно найти то, что приносит вам удовольствие и помогает справиться с тягой к курению.
Что такое Doctors' Circle?
Doctors' Circle - познавательный проект, посвященный рассказам об особенностях работы организма человека. По состоянию на июль 2024 года на YouTube-канал подписано 2,12 млн человек.
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