Как быстро отстирать пятна от дезодоранта и не испортить вещь: важные правила

Неправильно выбранный температурный режим может окончательно испортить вашу вещь, и это лишь один из нюансов.

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Как избавиться от пятен от дезодоранта / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как избавиться от застарелых пятен от дезодоранта на одежде

С помощью каких подручных средств это можно сделать безопасно

В зимнее время многих из нас беспокоит деликатная проблема: каким образом можно избавиться от пятен от пота и дезодоранта на одежде, которую мы надеваем под свитера и куртки. Ведь нередко нам приходится активно двигаться, или длительное время находиться в жарком помещении или транспорте без возможности раздеться. Возникает проблема: как вывести желтые следы от пота, которые так трудно отстирываются. Не стоит беспокоиться, ведь есть средства, которые могут справиться с данной проблемой.

Основные правила очистки пятен от дезодоранта

Чем свежее загрязнение, тем легче его будет вывести.

Загрязненную одежду нельзя стирать при температуре, превышающей 30 градусов, поскольку частицы пота и дезодоранта еще больше проникнут в волокна ткани и вывести их будет еще сложнее.

Когда очищаете одежду от пятен, то для деликатных тканей нужно использовать губку, а для плотных - щетку.

Как бороться с пятнами от пота и дезодоранта на белой одежде

Капроновые колготки или носки.

На канале Лайфакер предлагают вывести следы от дезодоранта с помощью капроновых носков. Довольно необычный, но, как оказалось, эффективный способ. Достаточно протереть пятно уже высохшего дезодоранта куском ненужного капрона, например, старыми чулками или носками.

Если не хотите иметь дело с пятнами от дезодоранта, стоит присмотреться к дезодорантам, которые не оставляют пятен на одежде. Например, солевые дезодоранты.

Пищевая сода и перекись водорода

Обычную пищевую соду нужно смешать с перекисью водорода в равных пропорциях. Пасту, которую получили в результате смешивания нужно на 30 минут нанести на пятна. После этого постирать обычным способом. Ваша любимая белая футболка снова станет белоснежной и без единого желтого оттенка.

Уксус

Это средство достаточно быстро и хорошо справляется с пятнами на белой одежде, главное сделать все правильно. Ватный диск смочить 9-процентным раствором уксуса и хорошо пропитать им пятно. Оставить на 10 минут и постирать.

Еще один способ: развести уксус с водой в равной пропорции и замочить в данной смеси вещь на один час. Затем постирать.

Лимонный сок

Лимонный сок налить в сосуд и опустить одежду так, чтобы вещество попадало на пятно. Подержать от 2 до 10 минут, затем прополоскать.

Средство для мытья посуды

Перед применением данного метода нужно убедиться, что в составе моющего средства есть глицерин - он хорошо выводит пятна от пота и дезодоранта. Моющее средство нанести толстым слоем на пятно и оставить на 30-60 минут, в зависимости от давности пятна. После этого одежду постирать вручную или в машинке.

Хозяйственное мыло

Обычное хозяйственное мыломожет вывести только свежие пятна, но его можно использовать не только на белой, но и на темной или же цветной одежде. Им следует натереть место загрязнения и оставить замоченной на несколько часов всю вещь. Тогда постирать.

Как вывести пятна на черной одежде

Водка или спирт

Медицинский спирт разводим в равных пропорциях с водой. В полученную смесь, опять же, в равных пропорциях добавляем водку. Ватный диск смачиваем полученным средством и протираем им пятно. Если пятно не исчезает, то оставляем нанесенное на него средство на несколько часов, а затем стираем в обычном режиме.

Аспирин

Две таблетки аспирина растворить в половине стакана холодной воды. Полученный раствор нанести на пятна от дезодоранта и потереть щеткой. Оставить на 2-3 часа, затем постирать.

Соль

Эффективное средство, которое найдется у каждого дома, но использовать его можно только на светлых грубых вещах, черных и цветных. Одну - две ложки соли нужно втереть в пятно и оставить на 10-12 часов. Далее постирать в стиральной машинке.

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