Как убрать жирные пятна с одежды: лайфхак из TikTok сохранит ваши нервы

Жирные пятна всегда становятся неприятным сюрпризом, однако, если знать один лайфхак, мороки с ними почти не будет.

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Как убрать застарелые пятна жира на одежде / Коллаж: Главред, фото: скрины с видео

Вкусное застолье или игры детей с едой часто заканчиваются глубокими загрязнениями одежды, которую, кажется, уже не отстирать. Не исключение и жирные пятна, которые порой "не берет" даже самая мощная химия.

Но выбрасывать загрязненную одежду сразу не стоит, ее можно с легкостью отчистить, если знать один совет из TikTok. Украинский блогер Диана Головец рассказала, как удалить жирные пятна, которые не отстирываются обычным порошком.

Как вывести старое жирное пятно с цветной одежды в домашних условиях

Для того, чтобы избавиться от жирных пятен Головец советует нанести на загрязнение сперва средство для мытья посуды, а поверх него - ложку с горкой соды. Потрите образовавшуюся смесь губкой и отправьте еще раз в стиральную машинку. После этого ваша одежда будет идеально чистой.

видео дня

Смотрите видео, как отчистить цветную футболку от жирных пятен:

Как удалить старые жирные пятна с одежды

Если застарелое жирное пятно не исчезает с одежды даже после применения агрессивных моющих средств, можно попробовать растворить 4 столовые ложки соды в четверти стакана теплой воды. Эту смесь необходимо нанести на все загрязненные места и подождать 1 час. Когда время выйдет, достаточно промыть одежду и дать ей высохнуть.

Как вывести старое жирное пятно от растительного масла

Масло особенно сложно выводится из ткани, но спасти одежду в таком случае может тальк. Для этого нужно положить на гладильную доску бумагу, поверх выложить вещь с пятном и нанести на нее тальк. Прикройте ее еще одним слоем бумаги и погладьте одежду вещь горячим утюгом. После того, как жир "отойдет" стоит дополнительно замочить одежду в теплой воде с мылом.

Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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