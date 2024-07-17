Как удалить пятно от маркера с одежды: простой, но очень эффективный способ

Многие часто пользуются черным маркером для каких-либо декоративных работ. Он хорошо помогает четко обозначить надписи или сделать пометки на деталях. Но можно не заметить, как маркер появился на одежде. И тогда возникает вопрос, как вывести пятно от маркера в домашних условиях.
Автор YouTube-канала Все о стиральных машинах и бытовой технике детально рассказала о методах удаления маркера на одежде. Мы опишем для вас один из них.
Как отстирать черный маркер с одежды
Понадобятся бумажное полотенце и ацетон
Нужно взять бумажное полотенце, либо же ненужную ткань, и подложить ее на изнаночную сторону одежды под пятно.
Берем ацетон, духи или средство для снятия лака на основе ацетона, и очень обильно наносим их на пятно.
Осторожно промакиваем пятно ватным диском
Пятно нужно промакивать, а не растирать ватным диском. Аккуратными движениями убираем чернила, чтобы они переносились на бумажные полотенца.
Ополаскиваем одежду
Одежду нужно прополоснуть в холодной воде. Обязательно в холодной, а не горячей, поскольку из-за горячей воды маркер может въестся в ткань.
Можно ткань и постирать, стирка должна быть не более 30-40 градусов.
Что делать, если не отстирывается маркер?
Можно попробовать гель для посуды, соль, белую зубную пасту. На участок с пятном следует нанести гель, поместить на 30 минут зубную пасту, либо же на час замочить в солевом растворе. Один из способов должен помочь.
Смотрите видео, как отстирать перманентный маркер с одежды:
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