Как вывести синюю ручку с белой рубашки: хитрый способ, о котором многие не знают

Не секрет, что не только школьники, но и офисные работники нередко пачкают белые рубашки шариковой ручкой. Порой испачкаться можно совершенно незаметно, заполняя какие-то бумаги или сделав незаметное движение рукой. И тогда возникает вопрос, можно ли отстирать ручку с одежды. Мы расскажем о способе, который поможет быстро и легко избавиться от шариковой ручки на одежде.
Как вывести чернила от шариковой ручки с белой одежды
Способ достаточно простой и не потребует много времени и усилий. Достаточно соблюдать советы, чтобы избавиться от чернила на вашей одежде.
Налейте в чашку 200 мл молока и отправьте ее в микроволновку. Грейте буквально несколько минут. Молоко должно стать горячим. Внимательно следите за тем, чтобы оно не было доведено до кипения и не убежало.
Берем белую рубашку, футболку или другую вещь, подставляем под пятно глубокую тарелку и наливаем сверху молоко. Оставляем пятно в молоке примерно на 10 минут. После этого немножко простирываем пятно в молоке и смотрим на результат. Пятно должно полностью исчезнуть. Далее полоскаем одежду в воде и высушиваем на балконе или в ванной.
Таким образом, вы быстро избавитесь от шариковой ручки на белой одежде. Если пятен несколько, проделайте ту же процедуру с каждым из них.