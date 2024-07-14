Как убрать запах затхлости с одежды: что делать, чтобы убрать неприятное амбре

"Как вывести затхлый запах одежды?" – с таким вопросом сталкивался, наверное, любой человек, который открывал шкаф с одеждой, доставшейся в наследство.

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Как убрать запах затхлости с одежды? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как убрать запах затхлости с одежды?

Чтобы избавиться от затхлого запаха одежды, вот несколько методов сообщает Gentleman's Gazette:

Вентиляция. Повесьте одежду на свежем воздухе на несколько часов. Это помогает устранить запахи, особенно если погода сухая и ветреная.

Утюжка. Попробуйте прогладить одежду при средней температуре. Тепло помогает устранить запахи.

Сода или уксус. Попробуйте вымочить одежду в воде с добавлением соды или уксуса (1/4 чашки на 4 литра воды) перед стиркой.

Активный уголь. Попробуйте поставить в закрытом контейнере с активированным углем на ночь.

Парфюмирование воздуха. Используйте освежители воздуха

Что такое Gentleman's Gazette? Gentleman's Gazette - проект-источник информации по всем аспектам классической мужской одежды, этикета, мастерства и житейского вкуса. По состоянию на июль 2024 года на YouTube-канал подписаны 1,67 млн человек.

Почему вещи пахнут затхлостью?

Вещи могут пахнуть затхлостью по нескольким причинам:

Влажность: Длительное нахождение одежды во влажной среде (например, в ванной комнате или плохо проветриваемом шкафу) может привести к появлению плесени и затхлого запаха.

Длительное нахождение одежды во влажной среде (например, в ванной комнате или плохо проветриваемом шкафу) может привести к появлению плесени и затхлого запаха. Недостаточная вентиляция: Хранение одежды в тесных и плохо проветриваемых местах может способствовать накоплению запахов.

Хранение одежды в тесных и плохо проветриваемых местах может способствовать накоплению запахов. Остатки моющих средств: Недостаточно вымытое моющее средство или кондиционер для белья могут остаться в ткани и начать неприятно пахнуть.

Недостаточно вымытое моющее средство или кондиционер для белья могут остаться в ткани и начать неприятно пахнуть. Плесень и грибок: Влажная среда способствует росту плесени и грибка, которые издают характерный затхлый запах.

Влажная среда способствует росту плесени и грибка, которые издают характерный затхлый запах. Долгое хранение: Одежда, которая долго не использовалась, особенно в закрытом пространстве, может начать пахнуть затхлостью.

Одежда, которая долго не использовалась, особенно в закрытом пространстве, может начать пахнуть затхлостью. Плохая сушка: Если одежда недостаточно просушена перед хранением, оставшаяся влага может вызвать затхлый запах.

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