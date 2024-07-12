Вешалки для одежды могут испортить одежду: как правильно складывать вещи

У каждого есть особые вещи, с которыми не хочется расставаться, поэтому один из экспертов поделился, как можно сохранить одежду в первоначальном виде.

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Как правильно складывать вещи - почему не стоит вешать одежду на вешалки / Коллаж Главред, фото: pixabay

Устойчивое развитие и обеспечение того, чтобы наша одежда служила как можно дольше - это то, что мы все стараемся делать. Независимо от того, что мы носим, стирка и ношение одежды иногда приводит к тому, что она становится несколько изношенной, сообщает Express.

Однако эксперты бренда одежды Superdry поделились своими секретами ухода за одеждой, раскрыв инсайдерские секреты, которые помогут вашим любимым вещам служить дольше.

Они также объяснили, почему вешалки могут нанести вашей одежде больше вреда, чем пользы.

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Всегда храните одежду правильно, чтобы сохранить ее форму и состояние. Например, трикотажные вещи следует складывать и хранить на полке, а не вешать, чтобы предотвратить растяжение.

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить при хранении одежды - убедитесь, что вы используете вешалки, разработанные таким образом, чтобы правильно выдерживать вес и форму каждого изделия.

"Использование дешевой проволочной вешалки для дорогого пиджака испортит его форму. Вместо этого стоит подумать об инвестициях в правильную вешалку для пиджака, которая будет держать правильную форму", - указывают эксперты.

Не забывайте всегда использовать петли для вешалки, которые вы найдете внутри одежды.

Они добавлены с определенной целью, чтобы помочь удерживать одежду в правильном положении на вешалке, выдерживая вес и не давая ткани растягиваться и деформироваться.

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