Главные тренды лета 2024: Андре Тан сказал, что должно быть в гардеробе

Известный украинский модельер Андре Тан показал подборку идеальных образов на летний сезон 2024 года.

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Андре Тан назвал главные тренды лета 2024 / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Лето уже совсем близко, поэтому пора готовить гардероб к жарким дням. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие цвета и фасоны будут актуальны летом 2024 года.

Главные тренды лета 2024

1. Цвет сливочного масла.

"Эпоха алого медленно, но верно подходит к концу. Этим летом на пике популярности будет нежный и солнечный желтый. Цвет сливочного масла просто must-have в вашем гардеробе", - написал Андре Тан в Instagram.

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Мода лето 2024 - фото instagram.com/andre_tan_official

2. Летучие ткани.

"Легкая и воздушная – вот основа летнего гардероба 2024 года! Блузки, платья, юбки и костюмы из таких тканей пастельных оттенков подарят вам чувство комфорта и подчеркнут вашу женственность", - рассказал дизайнер.

Мода лето 2024 - фото instagram.com/andre_tan_official

3. Бельевой стиль - тренд лета 2024.

По словам Андре Тана, романтические платья-комбинации, элегантные топы-бюстье, кружевные детали, шелковые накидки и даже полупрозрачные бра - все это будет в моде этим летом.

"Но не забудьте о балансе! Сочетайте чувственные вещи с более сдержанными элементами, например, с объемными пиджаками, классическими брюками или грубыми ботинками", - посоветовал модельер.

Мода лето 2024 - фото instagram.com/andre_tan_official

4. Юбки-баллоны.

"Не успели приобрести эту модель в прошлом сезоне, а так хочется? Не волнуйтесь! Юбки-баллоны все еще в тренде! Их можно носить с чем угодно, но лучше совмещать с грубым верхом, чтобы создать интересный контраст", - написал Андре Тан.

Мода лето 2024 - фото instagram.com/andre_tan_official

5. Флористика

В моде летом 2024 года будет актуален не только цветочный принт, но и 3-D цветы и аксессуары в форме цветов.

"То есть этим летом будет в тренде такой цветочный mood во всем его многообразии, чтобы каждая женщина расцвела", - резюмировал дизайнер.

Мода лето 2024 - фото instagram.com/andre_tan_official

Ранее украинский модельер Андре Тан показал подборку из пяти идеальных образов на выпускной 2024.

Кто такой Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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