Как выбрать платье на выпускной: Андре Тан дал совет, как стать королевой бала

Украинский модельер показал подборку из пяти идеальных образов на выпускной 2024.

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Андре Тан посоветовал платья на выпускной 2024 / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Выпускной – особый день, который запомнится на всю жизнь. Чтобы в будущем просматривать фото из выпускного альбома с улыбкой, а не чувством стыда, нужно обязательно выбрать красивое платье.

Известный украинский модельер Андре Тан показал подборку идеальных образов, которые подчеркнут красоту и сделают этот день незабываемым.

Как выбрать платье на выпускной 2024

1. Кукольное платье.

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"Невероятно женственный и романтичный вариант, который подойдет молодым красавицам. Вы прощаетесь с детством, поэтому именно этот фасон будет очень символичен. Воздушные ткани, игривые фасоны и нежные цвета создадут образ настоящей принцессы", - написал Тан на своей странице в Instagram.

Образ на выпускной 2024 / instagram.com/andre_tan_official

2. Силуэтное платье.

Элегантность и утонченность – это об этом образе. Подчеркнет все преимущества обтягивающим кроем и изысканными деталями и не оставит без внимания.

Образ на выпускной 2024 / instagram.com/andre_tan_official

3. Макси платье.

По словам дизайнера, это классика, которая никогда не выходит из моды.

"Выбирайте модели из легких струящихся тканей, таких как шелк, шифон или атлас, чтобы подчеркнуть свою женственность и красоту. Не забудьте про аксессуары: массивные серьги, изящное колье или клатч сделают образ еще более эффектным.

Образ на выпускной 2024 / instagram.com/andre_tan_official

4. Костюм.

"Стильный и дерзкий выбор для тех, кто хочет выделиться. Сочетайте жакет с брюками или юбкой, играйте с цветами и аксессуарами, создавая неповторимый образ", - написал Андре Тан.

Образ на выпускной 2024 / instagram.com/andre_tan_official

5. Комбинезон.

Это вариант, не сковывающий движения и позволяющий чувствовать себя уверенно.

"Выбирайте модели из струящихся тканей или с интересными деталями, чтобы сделать образ более праздничным", - посоветовал модельер.

Образ на выпускной 2024 / instagram.com/andre_tan_official

Как сообщал Главред, ранее дизайнер назвал самые главные тренды весны 2024 и заявил, что без этих вещей не сможет обойтись ни одна модница. По словам Тана, глобальная тенденция весны – курс на женственность, поэтому не стоит бояться проявлять себя в разных ипостасях.

Кто такой Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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