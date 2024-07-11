Что будет если не пройти медкомиссию в военкомате: юристы назвали все угрозы

Обязанность проходить медицинский осмотр подтверждена частью 6 статьи 39-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Что будет если не пройти медкомиссию в военкомате / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине с 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему военнообязанные лица в течение 60 дней - вплоть до 16 июля - обязаны обновить свои персональные данные в ТЦК и СП. Также этот закон предусматривает, что военнообязанное лицо должно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит пригодность или непригодность человека к военной службе. Из-за этого в сети можно увидеть много вопросов: что будет если не проходить медосмотр в военкомате - Главред рассказывает.

Что будет если не пройти медкомиссию в военкомате в Украине

Сейчас призывной возраст в Украине - от 18 до 60 лет. И любому из мужчин такого возраста может прийти повестка. Тогда они должны явиться в ТЦК и СП с документами, а оттуда (в случае отсутствия права на отсрочку) их направляют на ВВК. И уже комиссия принимает решение, пригоден ли человек к службе.

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Юристы платформы "Адвокат Народа" заявляют, что обязанность проходить медицинский осмотр подтверждена частью 6 статьи 39-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Там указано, что граждане Украины, которые призываются на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, проходят в установленном порядке обязательный медицинский осмотр.

"Отказ от прохождения ВВК противоречит действующему законодательству. Приказом Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 четко регламентирована прямая обязанность проходить ВВК с целью качественного проведения призыва граждан на срочную военную службу по состоянию здоровья и невозможность отказаться от прохождения ВВК", - отмечают юристы.

Что будет если отказаться от медкомиссии

Согласно действующему законодательству Украины и приказам Министерства обороны, отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) не допускается и является нарушением закона. Участники мобилизации и лица призывного возраста обязаны проходить ВВК в установленном порядке. "Белый билет" также не освобождает от этой обязанности.

"Отказ от ВВК в военное время может привести к административной ответственности и наложению штрафа. После этого человека все равно могут направить на ВВК", - отмечают юристы.

Адвокат Екатерина Анищенко добавляет, что теоретически военнообязанный может отказаться проходить ВВК. Однако на практике это будет нести за собой административную ответственность.

То есть прямого запрета отказаться от ВВК нет, но в таком случае человека могут признать абсолютно здоровым и пригодным к службе в Вооруженных силах Украины.

Как вывод - отказаться от прохождения ВВК на сегодня невозможно.

Ответственность за отказ прохождения ВВК

Если лицо получило повестку, явилось в ТЦК и СП и получило направление для прохождения ВВК, но потом отказалось от прохождения военно-врачебной комиссии - ему грозит административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 3400 грн. до 5100 грн.(ч. 2 ст. 210-1 КУоАП).

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Однако у некоторых категорий украинцев есть право на исключение с воинского учета (основания для которого прописаны в "Правилах воинского учета").

Магистры, которые пошли учиться на аспирантуру сразу после окончания полного высшего образования или через несколько лет, не могут быть мобилизованы. Они будут иметь право на отсрочку. Об этом заявил Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Кроме того, статус бронирования от мобилизации теперь отображается в приложении "Резерв+" - Министерство обороны Украины цифровизировало бумажные бронирования.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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