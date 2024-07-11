Как спастись от жары: ценные советы от врача, которые сохранят здоровье

Жара вызывает дискомфорт, истощает и может навредить здоровью. Поэтому стоит знать, как спастись от жары. К тому же, перебои с электроснабжением уменьшают возможность использования кондиционеров и вентиляторов, без которых в такую погоду становится очень трудно. Врач Наталья Гордиенко рассказала, как бороться с перегревом организма и тепловым ударом в жаркие дни.
Как охладиться в жаркие дни
По словам врача, высокие температуры - это стресс для организма, поэтому стоит избегать прогулок в пиковые часы жары. Ищите прохладу и тень, чтобы ваше тело имело возможность восстановиться. С собой в дорогу стоит взять бутылку воды и влажные салфетки.
Когда на улице очень жарко, нужно пить много воды, но не минеральной, она не спасет вас от жажды. Избегайте сладких, алкогольных и газированных напитков, а также напитков с кофеином - они приводит к потере большего количества жидкости. Кроме того, избегайте очень холодных напитков, потому что они могут вызвать судороги желудка. Лучше пить воду комнатной температуры и медленно.
Также важно изменить свой рацион. Во время жары не употребляйте жирную, тяжелую, острую и слишком соленую пищу. В рацион стоит добавить больше фруктов, овощей, салаты, каши, а мясные и рыбные блюда лучше употреблять на ужин или завтрак.
Подбор правильной одежды - это еще один важный пункт. Нужно выбирать легкую и свободную одежду, чтобы вам в ней было комфортно двигаться. Надевайте солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею.
Можно ли пользоваться кондиционерами в жаркие дни
Если свет не выключили и у вас есть кондиционер - это звучит, как настоящее спасение, но прежде чем его использовать, надо помнить несколько правил:
- не допускайте резкого перепада температур перед выходом на улицу;
- дайте своему телу немного остыть после жары, а затем понемногу охладите комнату до комфортной температуры;
- не садитесь под кондиционером;
- разница температуры воздуха между улицей и помещением не должна превышать 4-6 градусов;
- не включайте кондиционер сразу на полную мощность, а делайте это постепенно.
Как защититься от жары дома
- Намочите в холодной воде простыню и повесьте где-то в комнате, например, на дверце шкафа. Это снизит температуру помещения на несколько градусов.
- Смочите водой лицо, шею, колени, локти - тогда в помещении вам будет не так жарко.
- Не принимайте очень холодный душ в жару. Резкий контраст температуры - это очень серьезная нагрузка на организм. Пусть вода будет лишь едва теплой.
- Завесьте окно темными шторами, чтобы комната меньше прогревалась солнечными лучами.
Смотрите видео, как безопасно спастись от жары:
Кто такая Наталья Гордиенко
Гордиенко Наталья - терапевт, врач высшей категории. Работает по специальности более 33 лет. Окончила Киевский медицинский институт по специальности "Терапия".
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