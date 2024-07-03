От жары спасут специальные рамки: что это такое и где их установили

Рамки-распылители воды установили в Киеве. Они особенно актуальны во время жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА 3 июля.
"Для того, чтобы жители столицы чувствовали себя более комфортно во время прогулок в нынешнюю жару, наши районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений обустраивают рамки-распылители воды для охлаждения. Люди могут проходить сквозь рамку или рядом, чтобы немного спастись от высокой температуры воздуха. Работать рамки будут до окончания летнего сезона в активные солнечные дни", - сообщили в КГГА.
До полномасштабного вторжения россиян в Украину такие рамки устанавливали во многих городах, в частности в Николаеве, Херсоне, на территории Крымского полуострова, в Одессе, Львове и ряде других городов.
Так как сейчас середина лета и погода является наиболее жаркой в году, в столице установили почти 20 таких рамок. Основные из них находятся во всех районах Киева, всего установлено 19 рамок.
Рамки-распылители - это деревянные, реже металлические конструкции размером 2Х2 м, шире, или выше, по периметру которых крепится шланг с форсунками, которые распыляют воду. Наряду с ними поливаются и зеленые насаждения. Такая система предусматривает минимальный расход воды и включается при высокой температуре. Люди обычно положительно встречают такие локации и охотно охлаждаются.
Погода в Украине
Напомним, в Украине 26 июня началась магнитная буря. Она ударила сразу с 4-балльной мощностью. Уже на следующий день сила буря внезапно выросла до почти 7-ми баллов, а 28 июня - до почти 8-ми. После этого буря начала становиться немного слабее - 6 баллов.
Также ранее синоптики сообщили, что в июле в Украине будет жаркая погода, но достаточно комфортно будет в западных регионах, наиболее жарко будет на юге и востоке страны.
В частности, метеоролог Наталья Диденко рассказала, что после 2 июля в некоторых регионах столбики термометров покажут отметку в +37 градусов по Цельсию.
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