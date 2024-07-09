Большинство делает ошибку: как полить растения в жару и не остаться без урожая

Наступило лето, и самое время уделить своему саду немного больше внимания. Если вы впервые в этом сезоне пачкаете руки, убедитесь, что делаете это правильно, ведь выживание ваших растений в ваших руках. Один опытный садовод обратился к социальным сетям, чтобы предупредить своих подписчиков о распространенной ошибке, которую допускают люди во время полива растений в жаркую погоду, сообщает Mirror.
Зеленопалый гуру, известный в Интернете как @garden2table.australia, показал своим поклонникам правильную технику. В своем вирусном видео, которое набрало более 24 000 лайков, он предостерегает от распыления воды непосредственно на листья растений, предупреждая, что это может привести к "солнечным ожогам".
Солнечные ожоги на растениях возникают, когда они получают слишком много солнечного света.
Капли воды могут действовать как миниатюрные увеличительные очки, концентрируя солнечный свет на листьях и вызывая интенсивный свет и тепло, которые могут повредить или разрушить клетки листьев, в результате чего они приобретают коричневую или желтую окраску.
Смотрите видео о том, как нужно поливать растения в жару:
@garden2table.australia I learned this watering tip the hard way ☀️?? #urbangarden#water#sun#urbangardening#fyp#foryou♬ Dance with Me - Ika
Это повреждение похоже на ожог кожи, если мы проводим слишком много времени на солнце без защиты, особенно если растения поливают в пик дневной жары.
Чтобы уменьшить риск, он советует поливать землю вокруг растений.
"Поливайте так, чтобы сохранить листья сухими и избежать солнечных ожогов", - советует он в своей заметке.
В подписи он добавил: "Я узнал этот совет из собственного опыта".
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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