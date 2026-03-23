Всего 5 минут — и ковёр как новый: простой способ вернуть блеск без химчистки

Алексей Тесля
23 марта 2026, 19:54
Проветривание и отсутствие нагрузки на влажное покрытие помогут избежать появления затхлого запаха и сохранят результат надолго.
Как почистить ковер / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Привести ковёр в порядок можно простыми и доступными способами
  • Обычная сода помогает избавиться от запахов и освежить внешний вид

Ковры в доме быстро накапливают пыль и загрязнения, и со временем даже при регулярной уборке теряют свежесть, становятся блеклыми и начинают удерживать неприятные запахи.

Профессиональная чистка обходится недёшево и нередко предполагает использование сильных химических средств, которые могут повредить покрытие или вызвать дискомфорт у домочадцев, пишет Сamsolution.

При этом привести ковёр в порядок можно простыми и доступными способами, не тратя лишние деньги.

Например, обычная сода помогает избавиться от запахов и освежить внешний вид. Достаточно равномерно распределить её по поверхности, оставить на некоторое время, а затем тщательно пропылесосить — ворс станет чище и мягче, а посторонние ароматы исчезнут.

Если хочется усилить эффект, можно добавить несколько капель эфирного масла (например, лаванды или чайного дерева). Такая смесь не только освежит ковёр, но и придаст ему лёгкий приятный запах. Главное — хорошо перемешать состав перед нанесением, чтобы избежать пятен.

В холодное время года можно воспользоваться природным способом — чисткой снегом. Ковёр выносят на улицу, раскладывают на чистой поверхности, засыпают снегом и выбивают. Снег впитывает грязь, возвращая изделию свежесть и яркость без какой-либо химии.

Для удаления отдельных пятен подойдёт раствор уксуса с водой в равных пропорциях. Он помогает справиться с загрязнениями от напитков вроде кофе или вина. Нужно просто обработать проблемное место и аккуратно промокнуть тканью.

Как правильно пылесосить дома инфографика
/ Инфографика: Главред

Если пятно свежее, можно использовать соль: она впитает жидкость и жир, после чего остатки легко удалить пылесосом. Важно не растирать загрязнение, а дать соли время подействовать.

И наконец, после любой влажной обработки ковёр обязательно нужно хорошо просушить. Проветривание и отсутствие нагрузки на влажное покрытие помогут избежать появления затхлого запаха и сохранят результат надолго.

Смотрите видео - как почистить ковер:

В сюжете рассказывается, что очистка ковра от пыли, грязи и застарелых пятен в домашних условиях часто оказывается непростой задачей. Отмечается, что с этим сталкивался практически каждый, кто пытался тщательно привести в порядок ковёр, ковролин или палас.

Подчёркивается, что загрязнения нередко глубоко проникают в ворс, поэтому их удаление требует значительных усилий, времени, а иногда и финансовых затрат.

Ранее сообщалось о том, что ковер засияет, если взять одно необычное средство. Удалить стойкие пятна с ковра можно всего за 10 минут.

Ранее Главред писал о домашнем средстве, которое удалит даже самые сложные пятна. Пятна от вина или кофе на ковре больше не проблема, если знать этот лайфхак.

Что такое сода

Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.

Угроза усилилась: Зеленский предупредил о массированном ударе и дал поручение ПВО

Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света, что произошло

РФ завершает подготовку к массированному удару: названы приоритетные цели и регионы

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

Китайский гороскоп на завтра, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

Угроза усилилась: Зеленский предупредил о массированном ударе и дал поручение ПВО

Всего 5 минут — и ковёр как новый: простой способ вернуть блеск без химчисткиВидео

Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света, что произошло

РФ завершает подготовку к массированному удару: названы приоритетные цели и регионы

