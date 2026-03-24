В разы улучшит вкус обычной яичницы: какой секретный ингредиент стоит добавить

Когда этот ингредиент нагревается, его характерный аромат наполняет воздух, так что вы начинаете наслаждаться блюдом ещё до первого кусочка.

Секретный ингредиент для яичницы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Секретный ингредиент для яичницы

Что добавить в яичницу для нового интересного вкуса

Обычная яичница-глазунья может обрести новое "звучание" благодаря неожиданному ингредиенту — кунжутному маслу. Кулинарные блогеры и издание Foodie отмечают, что несколько капель этого ароматного масла способны полностью изменить вкус блюда, придав ему азиатскую пикантность и глубину.

Кунжутное масло обладает насыщенным ореховым ароматом, который прекрасно сочетается с нежностью яиц. При нагревании запах становится еще более выразительным, поэтому аппетит пробуждается еще до того, как блюдо попадает на тарелку.

Что советуют кулинары

Сочетать с соевым соусом или тамари — для яркого вкуса умами.

— для яркого вкуса умами. Добавлять зеленый лук или шнитт-лук , чтобы сбалансировать насыщенность масла.

, чтобы сбалансировать насыщенность масла. Смешивать жиры, если аромат кажется слишком резким: немного сливочного или нейтрального растительного масла плюс несколько капель кунжутного — и вкус становится мягче.

Эксперты напоминают, что кунжутное масло быстрее прогоркает, поэтому его следует хранить в темном прохладном месте.

Важно выбрать правильный тип масла

Для жарки подходит масло из сырого кунжута — оно имеет более высокую точку дымления. А вот масло из обжаренного кунжута — это концентрированный ароматизатор, который при высокой температуре может горчить.

Где кунжутное масло работает лучше всего

Для классического западного завтрака с беконом и панкейками этот ингредиент может быть лишним. Зато в рисовых боулах, скремблах в азиатском стиле, лапше или овощных миксах кунжутное масло раскрывается максимально.

Об источнике: Foodie Foodie.com — это онлайн-платформа, посвященная гастрономии, кулинарным трендам и современной культуре питания. Ресурс ориентирован на пользователей, для которых еда — это не только необходимость, но и способ получать впечатления и открывать для себя новые вкусы. Платформа публикует материалы об актуальных пищевых трендах, советы по приготовлению, полезные кухонные лайфхаки, обзоры ресторанов и комментарии от известных шеф-поваров. Контент создает команда профессиональных поваров, редакторов и опытных домашних кулинаров, а также приглашенные эксперты из различных сфер гастрономии.

