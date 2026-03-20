Космический и мраморный эффект за копейки: чем покрасить яйца на Пасху

Пасхальная корзинка может сиять неземными красками благодаря обычным продуктам из холодильника.

Чем покрасить яйца на Пасху

Вы узнаете:

Какие натуральные продукты подходят для окрашивания яиц

Как покрасить яйца в желтый и синий цвета

Как создать мраморный эффект на яйцах

Окрашивание яиц — одна из самых теплых пасхальных традиций, которая объединяет семью и создает особое настроение праздника. Даже если под рукой нет специальных красителей, это совсем не проблема. Природа давно подсказала десятки способов, как создать красивые и уникальные крашенки.

Главред узнал, какие натуральные продукты подойдут для окрашивания яиц в разные цвета.

Чем можно покрасить яйца на Пасху, если нет краски

Сегодня полки магазинов переполнены синтетическими красителями, однако все больше хозяек возвращаются к истокам, выбирая натуральные продукты. Большинство привычных нам продуктов обладают мощными красящими свойствами.

Для окрашивания подойдут:

луковая шелуха — для классического коричневого оттенка;

свекла — для розово-красного;

куркума — для желтого;

краснокочанная капуста — для синего или фиолетового;

кофе или чай — для нежных бежевых тонов.

Как покрасить яйца в желтый цвет

Чтобы яйца в пасхальной корзинке сияли, как солнце, куркума — лучший выбор. Она дает очень насыщенный, равномерный желтый цвет, который трудно получить даже с помощью магазинной краски. О том, как покрасить яйца в желтый и синий цвет, рассказала блогерша из Одессы с ником L. Cooks.

Что понадобится:

Куркума — 2 ст. л. (желательно свежая, с ярким запахом);

— 2 ст. л. (желательно свежая, с ярким запахом); Вода — примерно 0,5–0,8 л (чтобы полностью покрыла яйца);

— примерно 0,5–0,8 л (чтобы полностью покрыла яйца); Уксус (9%) — 2 ст. л. (действует как закрепитель цвета);

— 2 ст. л. (действует как закрепитель цвета); Яйца — белые (на них цвет будет чистым и ярким).

Процесс приготовления:

В небольшую кастрюлю высыпьте куркуму и залейте ее водой. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Затем влейте уксус. Именно благодаря уксусу пигмент куркумы глубоко проникнет в структуру скорлупы.

Осторожно опустите яйца в воду. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 10 минут.

Если вы хотите получить нежный лимонный цвет — яйца можно вынимать сразу. Но для получения "горячего" золотого оттенка оставьте яйца в этом же растворе на сутки (после остывания поставьте в холодильник).

Как покрасить яйца в синий цвет

Фиолетовая капуста содержит антоцианы, которые при контакте с уксусом и яичной скорлупой меняют цвет с бордового на невероятный небесно-голубой или глубокий синий.

Что понадобится:

Красная (фиолетовая) капуста — 1 средний кочан;

— 1 средний кочан; Вода — чтобы покрыла капусту;

— чтобы покрыла капусту; Уксус (9%) — 2 ст. л.;

— 2 ст. л.; Яйца — обязательно белые.

Процесс приготовления:

Мелко нарежьте капусту. Чем мельче она будет нарезана, тем больше пигмента отдаст воде.

Выложите на дно кастрюли слой капусты, затем — сырые яйца, а сверху снова засыпьте их капустой. Это поможет получить интересный "мраморный" эффект. Залейте все водой и добавьте уксус. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10-12 минут.

Важно не вынимать яйца сразу, поскольку они должны "настояться". Оставьте их в капусте на ночь или даже на 12–15 часов.

Если вы хотите получить не однотонный синий, а эффект "космической пыли", после извлечения не вытирайте яйца полотенцем, а дайте им высохнуть самостоятельно на бумажной салфетке.

Смотрите видео, как покрасить яйца в желтый и синий цвет:

Как красиво покрасить яйца на Пасху

Красота пасхальной корзинки — в деталях. Чтобы крашенки выглядели как произведение искусства, существует несколько хитростей.

Мраморный эффект: оберните яйцо сухой луковой шелухой, сверху закрепите капроном или марлей и сварите. Эффект космической пыли: заварите каркаде в горячей воде и добавьте немного уксуса. В уже готовый и немного остывший отвар положите вареные яйца и оставьте их на несколько часов или на ночь. Растительный орнамент: приложите к скорлупе листочек петрушки, укропа или маленький цветок, плотно прижмите тканью и окуните в краску. После снятия на яйце останется белый силуэт растения. Глянцевый блеск: после того, как окрашенные яйца высохнут, обязательно смажьте их ваткой, смоченной в подсолнечном масле. Они мгновенно станут яркими и блестящими.

Также можно использовать марлю или нитки для создания абстрактных рисунков и сочетать несколько красителей, чтобы получить градиент. Главное — не бояться экспериментировать.

Как получить зеленый цвет яиц

Зеленый цвет — один из самых интересных, но и самых хитрых. Добиться его естественным путем можно с помощью шпината, свежей или сушеной петрушки или крапивы. Отварите яйца вместе с большим количеством растения. Цвет будет нежным, травянистым.

О персонаже: L. Cooks L. Cooks — фуд-блогер из Одессы, которая ведет кулинарный контент в социальных сетях (преимущественно в Instagram или TikTok). В своих публикациях она делится рецептами домашних блюд, идеями для завтраков, десертов и простой повседневной кухни. Основной акцент — на доступных ингредиентах, быстром приготовлении и эстетичной подаче.

