Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Космический и мраморный эффект за копейки: чем покрасить яйца на Пасху

Руслана Заклинская
20 марта 2026, 14:51
Пасхальная корзинка может сиять неземными красками благодаря обычным продуктам из холодильника.
Чем покрасить яйца на Пасху / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Какие натуральные продукты подходят для окрашивания яиц
  • Как покрасить яйца в желтый и синий цвета
  • Как создать мраморный эффект на яйцах

Окрашивание яиц — одна из самых теплых пасхальных традиций, которая объединяет семью и создает особое настроение праздника. Даже если под рукой нет специальных красителей, это совсем не проблема. Природа давно подсказала десятки способов, как создать красивые и уникальные крашенки.

Главред узнал, какие натуральные продукты подойдут для окрашивания яиц в разные цвета.

видео дня

Чем можно покрасить яйца на Пасху, если нет краски

Сегодня полки магазинов переполнены синтетическими красителями, однако все больше хозяек возвращаются к истокам, выбирая натуральные продукты. Большинство привычных нам продуктов обладают мощными красящими свойствами.

Для окрашивания подойдут:

  • луковая шелуха — для классического коричневого оттенка;
  • свекла — для розово-красного;
  • куркума — для желтого;
  • краснокочанная капуста — для синего или фиолетового;
  • кофе или чай — для нежных бежевых тонов.

Как покрасить яйца в желтый цвет

Чтобы яйца в пасхальной корзинке сияли, как солнце, куркума — лучший выбор. Она дает очень насыщенный, равномерный желтый цвет, который трудно получить даже с помощью магазинной краски. О том, как покрасить яйца в желтый и синий цвет, рассказала блогерша из Одессы с ником L. Cooks.

Что понадобится:

  • Куркума — 2 ст. л. (желательно свежая, с ярким запахом);
  • Вода — примерно 0,5–0,8 л (чтобы полностью покрыла яйца);
  • Уксус (9%) — 2 ст. л. (действует как закрепитель цвета);
  • Яйца — белые (на них цвет будет чистым и ярким).

Процесс приготовления:

В небольшую кастрюлю высыпьте куркуму и залейте ее водой. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Затем влейте уксус. Именно благодаря уксусу пигмент куркумы глубоко проникнет в структуру скорлупы.

Осторожно опустите яйца в воду. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 10 минут.

Если вы хотите получить нежный лимонный цвет — яйца можно вынимать сразу. Но для получения "горячего" золотого оттенка оставьте яйца в этом же растворе на сутки (после остывания поставьте в холодильник).

Как покрасить яйца в синий цвет

Фиолетовая капуста содержит антоцианы, которые при контакте с уксусом и яичной скорлупой меняют цвет с бордового на невероятный небесно-голубой или глубокий синий.

Что понадобится:

  • Красная (фиолетовая) капуста — 1 средний кочан;
  • Вода — чтобы покрыла капусту;
  • Уксус (9%) — 2 ст. л.;
  • Яйца — обязательно белые.

Процесс приготовления:

Мелко нарежьте капусту. Чем мельче она будет нарезана, тем больше пигмента отдаст воде.

Выложите на дно кастрюли слой капусты, затем — сырые яйца, а сверху снова засыпьте их капустой. Это поможет получить интересный "мраморный" эффект. Залейте все водой и добавьте уксус. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10-12 минут.

Важно не вынимать яйца сразу, поскольку они должны "настояться". Оставьте их в капусте на ночь или даже на 12–15 часов.

Если вы хотите получить не однотонный синий, а эффект "космической пыли", после извлечения не вытирайте яйца полотенцем, а дайте им высохнуть самостоятельно на бумажной салфетке.

Смотрите видео, как покрасить яйца в желтый и синий цвет:

@l.cooks Чем красишь ты? 1 способ: -2 ст.л. куркумы -2 ст.л. уксуса 2 способ: -фиолетовая капуста -2 ст.л. уксуса #CapCut#яйца#яйцанапасху#пасха♬ Little Fairy - Fairygarden

Как красиво покрасить яйца на Пасху

Красота пасхальной корзинки — в деталях. Чтобы крашенки выглядели как произведение искусства, существует несколько хитростей.

  1. Мраморный эффект: оберните яйцо сухой луковой шелухой, сверху закрепите капроном или марлей и сварите.
  2. Эффект космической пыли: заварите каркаде в горячей воде и добавьте немного уксуса. В уже готовый и немного остывший отвар положите вареные яйца и оставьте их на несколько часов или на ночь.
  3. Растительный орнамент: приложите к скорлупе листочек петрушки, укропа или маленький цветок, плотно прижмите тканью и окуните в краску. После снятия на яйце останется белый силуэт растения.
  4. Глянцевый блеск: после того, как окрашенные яйца высохнут, обязательно смажьте их ваткой, смоченной в подсолнечном масле. Они мгновенно станут яркими и блестящими.

Также можно использовать марлю или нитки для создания абстрактных рисунков и сочетать несколько красителей, чтобы получить градиент. Главное — не бояться экспериментировать.

Как получить зеленый цвет яиц

Зеленый цвет — один из самых интересных, но и самых хитрых. Добиться его естественным путем можно с помощью шпината, свежей или сушеной петрушки или крапивы. Отварите яйца вместе с большим количеством растения. Цвет будет нежным, травянистым.

Вас также может заинтересовать:

О персонаже: L. Cooks

L. Cooks — фуд-блогер из Одессы, которая ведет кулинарный контент в социальных сетях (преимущественно в Instagram или TikTok). В своих публикациях она делится рецептами домашних блюд, идеями для завтраков, десертов и простой повседневной кухни. Основной акцент — на доступных ингредиентах, быстром приготовлении и эстетичной подаче.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
14:33Фронт
14:21Украина
13:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

15:38

Осторожно с банкоматами: туристка раскрыла опасную ошибку

15:33

В Житомирскую область возвращается тепло: какая температура ожидается в выходные

15:26

Меган Маркл показала редкое фото дочери Лилибет

15:14

Кто имеет преимущество на перекрестке: тест по ПДД ставит водителей в тупикВидео

14:51

Космический и мраморный эффект за копейки: чем покрасить яйца на ПасхуВидео

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
14:37

Мозговая трогательно поздравила старшую дочь и показала редкое фото с ней

14:33

Минус $16млн: ВСУ сбили вражеский вертолёт Ка-52 FPV-дроном - экипаж уничтоженФото

14:32

Накипь исчезнет за считанные минуты: что нужно налить в чайник вместо уксуса

14:27

Популярный артист признался в романе после скандального развода - детали

Реклама
14:21

США просят о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский озвучил позицию Украины

14:16

Закуска из свеклы, которую будут есть все: рецепт шикарного блюда на Пасху

13:36

"Россия не побеждает": Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

13:17

"Всех загребли, и меня с ними": Могилевская оказалась в передряге

13:08

Притворился раненым: хитрый трюк кота ради угощения рассмешил хозяйкуВидео

12:59

Разочаруют урожаем и качеством клубней: какие сорта картофеля лучше не садить этой весной

12:58

В России вспыхнули протесты: люди перекрыли дороги полиции, начались задержания

12:52

"Сердце остановилось": скончался Почетный Патриарх ПЦУ Филарет

12:36

Выглядит красиво, но есть подвох: какое дерево не стоит сажать в саду

12:34

Снег и заморозки до -3 градусов: Украину накроет мощный антициклон

12:21

Люди были поражены, узнав правду о джинсах: все дело в карманах

Реклама
12:09

Путинистка Королева "спалила" Леонтьева в США — в каком он состоянии

12:05

Что на самом деле делает оберег, а что - талисман: объяснение эксперта

11:56

Резерв+ временно не будет работать: что нужно сделать украинцам

11:55

Кремль готовит диверсии в стране НАТО: в ЦПД предупредили о серьезной угрозе

11:55

Тепло исчезнет внезапно: украинцам сообщили о досрочном отключении отопления

11:53

В сети показали невменяемую Волочкову: беспокоятся о состоянииВидео

11:22

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

11:08

НДС для ФОП, военный сбор и налог на посылки: новый законопроект Минфина

11:07

Мокрый снег с дождем накроет Ровенщину: синоптики предупреждают об опасности

11:04

Курс валют бьет рекорды: будет ли доллар по 45 и выше - прогноз эксперта

10:59

Китайский гороскоп на завтра, 21 марта: Лошадям - романтика, Собакам - возможности

10:49

По всей Украине проходят масштабные обыски в медучреждениях: что стало причиной

10:43

РФ зарабатывает на нефти, но есть нюанс: что будет с экономикой врага

10:30

Путинист Киркоров "кинул" собственных детей ради шоу

10:22

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершенияФото

10:07

Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

10:07

Копия Николаев: невестку Королевой застукали с новым мужчиной

10:07

"Общаемся": Фединчик раскрыл, что связывает его с Денисенко сейчас

09:59

В Украине стартовал кешбэк на топливо: кто и сколько сможет получить

09:58

ВСУ изменили тактику ударов и создают для РФ серьезные проблемы на всех уровнях — ISW

Реклама
09:45

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

09:25

Когда Украина была королевством: где проходили её границы на карте и кто был королёмВидео

09:15

7 вещей, которые давно пора убрать из шкафа в спальне: список удивит многих

08:56

Почему эстонская Нарва может стать началом конца НАТО: прогноз Портниковамнение

08:42

РФ атаковала корабли с зерном в Одесской области: есть пострадавшиеФото

08:10

РФ ударила по Запорожью, Харькову и еще трем областям, есть прилеты и раненые: детали

08:02

Чтобы не было блэкаутов: на ЧАЭС началось новое строительство - что известно

07:49

Скандал на МастерШеф: военная пришла в шоу, когда должна была быть на больничном

06:56

Тысячи морпехов и боевые корабли: США срочно перебрасывают войска на Ближний Восток

05:50

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять