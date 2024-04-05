Налетит шторм и будет гром: Украину накроют грозовые дожди

Синоптики прогнозируют то, что в некоторых областях температура воздуха может опуститься до 0 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 6 апреля / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 6 апреля будет дождливая и грозовая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко заявила, что 6 апреля в Украине будут дожди. Также она прогнозирует гром и грозы.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля / фото: ventusky

Погода 6 апреля

В Украине 6 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день по всей Украине, кроме юго-восточных областей, будут дожди с грозами. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, в восточных и Сумской областях 0-5° тепла; днем 14-19°, на юге страны до 22°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 5-10°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +4

По данным meteoprog, 6 апреля в Украине будет холодно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Харьковской области. Там температура воздуха опустится до +5...+15 градусов. Теплее всего будет в Черкасской и Кировоградской области. Там температура воздуха повысится до +10...+19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля / фото: meteoprog

Погода 6 апреля в Киеве

В Киеве 6 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозой. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 14-19°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 15-17°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 апреля. Он рассказал, когда Украину накроет почти летняя жара - температура подскочит до +28. Но вместе с аномально высокими температурами воздуха в наше государство придут также дожди и грозы.

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

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