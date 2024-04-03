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2 градуса тепла, бешеный ветер и дожди: в Украине будет самый холодный день месяца

Ангелина Подвысоцкая
3 апреля 2024, 19:41
Синоптики прогнозируют очень сильный ветер. Скорость порывов могут достигать 32 м/с.
погода
Прогноз погоды в Украине на 4 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 4 апреля будет прохладно. Синоптики предупреждают о мощном ветре и дождях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине синоптики прогнозируют штормовой ветер - до 15-20 м/с. По данным ventusky, в восточных областях порывы ветра могут достигать 32 м/с.

погода 4 апреля
Прогноз погоды в Украине на 4 апреля / фото: ventusky

В этот день в Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

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Синоптик Наталка Диденко заявила, что 4 апреля будет самый холодный день за период этого похолодания. На территории западных, северных и северо-восточных областей ожидается дождь и мокрый снег. В Украине также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптик прогнозирует повышение температуры воздуха уже после этого похолодания.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

погода 4 апреля
Прогноз погоды в Украине на 4 апреля / фото: ventusky

Погода 4 апреля

В Украине 4 апреля будет переменная облачность. В этот день на территории западных и северных областей будут кратковременные дожди. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В северных, восточных и северо-восточных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла; днем 13-18°, на юге и востоке страны местами 20-22°, в северных областях 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 4 апреля в Украину придет похолодание. Самая низкая температура воздуха будет на территории Волынской области. Там температура воздуха опустится до +2...+12 градусов. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +9...+20 градусов.

погода 4 апреля
Прогноз погоды в Украине на 4 апреля / фото: meteoprog

Погода 4 апреля в Киеве

В Киеве 4 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра - до 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 4 апреля
Прогноз погоды в Украине на 4 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 апреля. Он рассказал, когда Украину накроет почти летняя жара - температура подскочит до +28. Но вместе с аномально высокими температурами воздуха в наше государство придут также дожди и грозы.

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

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