Дожди с грозой и ветер 40 м/с: Украину атакует новый опасный шторм

Температура воздуха опустится еще ниже. Утром 3 апреля будет 5-10 градусов тепла.

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Прогноз погоды в Украине на 3 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 3 апреля будет прохладно. Синоптики предупреждают о мощном ветре и дождях с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине синоптики прогнозируют штормовой ветер - до 15-20 м/с, в Карпатах - 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности. По данным ventusky, во многих областях порывы ветра могут достигать 40 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 3 апреля / фото: ventusky

В этот день в Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

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Синоптик Наталки Диденко советует снова доставать пальто или куртку. Утром температура воздуха будет не выше 5-10 градусов тепла. После похолодания придет снова потепление. Это произойдет в ближайшие выходные.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 3 апреля / фото: ventusky

Погода 3 апреля

В Украине 3 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день на территории западных, северных, Винницкой областей будут дожди с грозами. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с. В северных, Винницкой, Черкасской областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25 м/с.

"Температура ночью 5-10°, днем 12-17°, в южной части до 20°. На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +24

По данным meteoprog, 3 апреля в Украину придет похолодание. Самая низкая температура воздуха будет на территории Волынской области. Там температура воздуха опустится до +7...+12 градусов. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +13...+22 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 3 апреля / фото: meteoprog

Погода 3 апреля в Киеве

В Киеве 3 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь с грозой. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра - до 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 12-17°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем около 15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 3 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 апреля. Он рассказал, когда Украину накроет почти летняя жара - температура подскочит до +28. Но вместе с аномально высокими температурами воздуха в наше государство придут также дожди и грозы.

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

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