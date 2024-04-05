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Мощная магнитная буря накрыла Украину: атаковал почти 6-балльный шторм

Ангелина Подвысоцкая
5 апреля 2024, 23:20
Магнитная буря, которая накрыла Украину, сильно затянулась и продлится 8 дней.
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В Украине резко усилилась магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Мощная магнитная буря, которая накрыла Украину, резко усилилась. Она затянулась на 8 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря накрыла страну 30 марта. Тогда ее мощность была на уровне 4 баллов, но на следующий день взлетела до почти 5-ти баллов. 1-2 апреля она была на уровне 4-х баллов. После чего снизилась до трех баллов.

После этого сила геомагнитного шторма внезапно выросла до 6-ти баллов. На таком же уровне она была и на следующий день. Ожидается, что 6 апреля мощность бури снизится до 3-х баллов, после чего пойдет на спад.

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магнитная буря
В Украине резко усилилась магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 4 вспышки. Сообщается, что 6 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 5%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 9 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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