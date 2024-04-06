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Украину будут заливать дожди: в двух областях объявили 3 уровень опасности

Ангелина Подвысоцкая
6 апреля 2024, 19:32
Синоптики предупреждают о том, что на высокогорье могут сойти большие снежные лавины.
погода
Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 6 апреля будет дождливая и грозовая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

погода 7 апреля
Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / фото: ventusky

Погода 7 апреля

В Украине 7 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день будут дожди в большинстве северных, центральных и южных областей, а также в Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

видео дня

"Температура ночью 4-9° тепла; днем 14-19°, на Закарпатье до 23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +4

По данным meteoprog, 7 апреля в Украине будет холодно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Харьковской области. Там температура воздуха опустится до +5...+15 градусов. Теплее всего будет в Черкасской и Кировоградской области. Там температура воздуха повысится до +10...+19 градусов.

погода 7 апреля
Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / фото: meteoprog

Погода 7 апреля в Киеве

В Киеве 7 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 5-9° тепла, днем 14-19°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 16-18°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 7 апреля
Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 апреля. Он рассказал, когда Украину накроет почти летняя жара - температура подскочит до +28. Но вместе с аномально высокими температурами воздуха в наше государство придут также дожди и грозы.

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

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