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Влупил почти 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
4 апреля 2024, 23:06обновлено 4 апреля, 23:42
Ожидается, что эта магнитная буря очень сильно затянется и продлится целых 8 дней.
магнитная буря, солнце, погода
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря. Она очень затягивается и продлится 8 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну еще 30 марта. Тогда ее мощность была на уровне 4 баллов, но на следующий день взлетела до почти 6-ти баллов. 1 апреля она стала немного слабее - 4 балла. Она продержалась на таком уровне два дня, после чего снизилась до трех баллов.

4 апреля мощность магнитной бури внезапно повысилась до почти 6-ти баллов. Ожидается, что она пойдет на спад лишь 6 апреля.

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магнитная буря
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 4 вспышки. Сообщается, что 5 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 10%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 4 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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