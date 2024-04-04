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Влупит -3 градуса и зальет грозовыми дождями: в Украину ворвалась холодина

Ангелина Подвысоцкая
4 апреля 2024, 19:50
Синоптики предупреждают о том, что ночью в Украине будет морозная похода, но днем потеплеет.
погода
Прогноз погоды в Украине на 5 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 5 апреля будет прохладно, местами будет мороз. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко заявила, что 5 апреля в Украину вернутся морозы. На северо-востоке ближайшей ночью температура воздуха опустится до 3 градусов мороза. В этот день ожидаются дожди с грозами.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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погода 5 апреля
Прогноз погоды в Украине на 5 апреля / фото: ventusky

Погода 5 апреля

В Украине 5 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день на территории западных, Одесской, Винницкой и Житомирской областей будут дожди. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, в северных областях местами 0-2° мороза, днем 11-16° тепла; на Закарпатье и в южной части ночью 4 - 9° тепла, днем 15-20°. На высокогорье Карпат дождь с мокрым снегом; температура ночью около 0°, днем 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 0 градусов

По данным meteoprog, 5 апреля в Украине будет холодно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до 0...+13 градусов. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +7...+19 градусов.

погода 5 апреля
Прогноз погоды в Украине на 5 апреля / фото: meteoprog

Погода 5 апреля в Киеве

В Киеве 5 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 5 апреля
Прогноз погоды в Украине на 5 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 апреля. Он рассказал, когда Украину накроет почти летняя жара - температура подскочит до +28. Но вместе с аномально высокими температурами воздуха в наше государство придут также дожди и грозы.

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

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