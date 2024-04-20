Украину накрывает новый мощный циклон: будут сильные дожди, ветер и холод

После потепления Украину снова накроет похолодание с дождями.

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Погода в Украине станет еще холоднее - будут сильные дожди, ветер и холод/ unsplash.com

Погода в Украине после кратковременного потепления снова станет холодной. В воскресенье, 21 апреля, наше государство накроет новый циклон. Он повлечет за собой сильные дожди.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Также она предупредила, что вместе с дождем придет сильный ветер.

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"Завтра в Украину снова прискачет очередной лихой циклон. Циклон обусловит практически повсеместно дожди, отчасти даже сильные. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Единственное, куда существенные осадки не дойдут - в восточные области", - отметила синоптик.

Диденко рассказала, что в восточных областях 21 апреля будет очень тепло, температура воздуха будет подниматься до +19...+24 градусов.

На юге нашего государства будет +13...+18 градусов.

"Наоборот, холодно и очень холодно ожидается на севере и западе, в Винницкой и Черкасской областях, предполагается +8...+12 градусов. На остальной территории Украины в течение дня +10...+16 градусов", - отметила синоптик.

В Киеве в воскресенье будут дожди, сильный ветер. Температура воздуха будет холодной и будет держаться на уровне около +8 градусов.

Погода в Украине 21 апреля/ Facebook Наталья Диденко

Погода в Украине 21 апреля/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что погода в Украине принесет новые "сюрпризы " - будут заморозки, дожди и грозы. Кое-где в Украине будет -7 градусов. После этого в ряде областей будет небольшое потепление, которое одновременно принесет с собой дожди и грозы.

Также ранее синоптик дала прогноз на апрель 2024 года и сказала, когда в Украину вернется тепло. В ближайшее время всё еще будет прохладно - погоду обусловливают арктические воздушные массы, прогнозирует синоптик.

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