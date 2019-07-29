Ударили в грудь ножом: в ЮАР убили украинского туриста

Убийство произошло 27 июля / Фото: nikvesti.com

На одной из туристических троп горы Пик Чемпена в Кейптауне в Южно-Африканской республике произошло убийство, жертвой которого стал 44-летний украинец Иван Иванов. Без отца остались трое детей, младшему ребенку всего два года.

Убийство произошло 27 июля. Украинского туриста зарезали грабители из-за его рюкзака, сообщает местное издание iol.co.za. На мужчину напали трое и несколько раз ударили в грудь ножом, в результате кровотечения украинец погиб.

Одного из нападавших – 25-летнего мужчину, у которого был рюкзак Иванова – задержали. Он якобы признался в грабеже и нанесении ножевых ранений и рассказал полицейским, где найти тело. Двоих других нападавших разыскивают.

Напомним, 22 июля в Берлине зарезали украинку-заробитчанку - 24-летнюю Наталью Михайлюк. Убийство произошло в квартире у 64-летнего немца, у которого Наталья работала домработницей. Именно ее работодатель и был задержан по подозрению в убийстве.