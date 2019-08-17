Резня на Николаевщине: неизвестные жестоко расправились с военным

В Первомайске зарезали военнослужащего 40-й отдельной артиллерийской бригады

В Первомайске Николаевской области неизвестный убил военнослужащего ВСУ.

Тело погибшего со следами ножевых ранений обнаружили 14 августа в реке Южный Буг, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в областной прокуратуре.

Погибшим оказался военнослужащий 40-й отдельной артиллерийской бригады (40 ОАБр).

Начато расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе парень зарезал любовника матери и снял убийство на видео.