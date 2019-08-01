Жестокость в семье: Парень зарезал любовника матери и снял это на видео

1 августа 2019, 17:58

Молодому человеку не нравилось, что мать встречается с мужчиной старше его всего на 12 лет.

нож
Нож / УНИАН

В Тернополе 22-летний горожанин с помощью ножа убил любовника собственной матери − заснял преступление на видео.

Соответствующее сообщение опубликовал УНИАН со ссылкой на представителей сектора коммуникаций Главка Нацполиции Украины по Тернопольской области. По словам правоохранителей, убитый был тернополянином 1985 г.р.

На месте происшествия женщина рассказала, что имела романтические отношения с погибшим. Однако против этого категорически протестовал ее 22-летний сын.

Во время очередной ссоры с воздыхателем матери молодой человек схватил кухонный нож и начал его резать. Причем процесс убийства снимал на камеру своего смартфона.

Сейчас молодой задержан. Открыто уголовного производство по факту убийства. Расследование продолжается.

Напомним, ранее на Закарпатье дети хладнокровно убили ножами мать и выкинули ее труп в реку. До этого в лесу под Днепром хладнокровно убили 19-летнюю девушку.

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Тернополь полиция любовник зарезанный мужчина
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