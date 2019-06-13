Лесбиянки зарезали ребенка, который не превратился в девочку после отрезания пениса

13 июня 2019, 16:19

Обеим женщинам грозит тюремный срок.

Лес Бианки
Те самые задержанные / summit.news

В Бразилии 27-летняя Розана да Силва Кандидо вместе со своей подругой, 28-летней Кайсилой Дамасчено Пессоа жестоко убили спящего девятилетнего сына по имени Руан Майкон.

Женщины хотели превратить ребенка в девочку, для чего ему отрезали в результате самостоятельной "операции" пенис. После удаления полового члена они зашили изуродованную область и импровизировали версию женского полового органа, сделав порез в паху.

Однако спустя год "превращения" страдавшего от операции Майкона не состоялось, после чего пара решила ребенка убить. Любовница матери нанесла спящему мальчику удары ножом, в результате которых тот скончался.

Тело ребенка было обнаружено расчлененным, обезглавленным и с оторванной кожей. Кроме того, подруга матери мальчика пыталась сжечь останки жертвы на барбекю, сообщает газета O Tempo. Останки ребенка были найдены в двух школьных сумках и чемодане.

Отец Майкона обращался в полицию, беспокоясь о своем сыне, однако пара перемещалась по Бразилии, уходя от контроля соответствующих органов.

Мы пытались спасти Руана. Мы публиковали сообщения в социальных сетях, обращалаись в полицию и центр защиты детей, но никто нам не помог", - цитирует отца Майкона бразильская пресса.

По данным местных журналистов, проблемы начались после того, как отец мальчика развелся с его матерью. Суд отдал ей опеку над ребенком. Однако вскоре мать начала агрессивно себя позиционировать как лесбиянка.

Отец обращался в полицию, в службу защиты детей, утверждая, что его бывшая супруга с возлюбленном регулярно издеваются над сыном и в течении пяти лет разыскивал ребенка, но к нему никто не прислушался.

По данным полиции, женщины также планировали убить сестру Майкона, которая была свидетелем многолетних пыток против нее и ее брата.

Напомним, ранее в Англии свингер прирезал трансгендера после многодевной секс-оргии.

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