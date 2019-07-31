На Волыни женщина закопала новорожденного младенца: появились жуткие подробности

На Волыни мать жестоко расправилась с новорожденной малышкой / Reuters

На Волыни в городе Устилуг молодая девушка родила дома ребенка, упаковала тело в коробку и закопала в огороде.

Соседи военнослужащей пограничной службы заявили, что новорожденная девочка была еще жива, когда женщина упаковывала ее в коробку и заматывала в пакет, сообщили соседи изданию Район.Володимир-Волынский.

"Мы все видели, что в последнее время у нее стал заметным небольшой животик, который она старательно пережимали и прятала под формой. Поговаривали, что она даже замуж собирается... Но это ее дело. Но до такого додуматься! Говорят, что ребенок был живым до того, как ее закопали", - рассказала соседка девушки.

Женщину с кровотечением на скорой доставили в больницу. Сначала она не признавалась, что была беременна, но позже сказала медикам, что у нее случился выкидыш. Врачи, осмотрев девушку, выяснили, что она находилась на 23 неделе, и у нее были преждевременные роды.

Полиция обыскала близлежащие дома территории, проверила даже машину, которая выкачивает канализацию, но тела ребенка не нашли.

Сумели отыскать девочку лишь утром 30 июля – правоохранители увидели свежевскопанное место на огороде. Там и нашли тело ребенка - оно было спрятано в коробке.

Полиция расследует дело по факту возможного умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка – это ст. 117 УК Украины. Роженице "светит" до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Черкассах девушка с младенцем на руках устроила резню.