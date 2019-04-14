Скандал в Кировоградской области: младенец внезапно умер после визита к врачу

Медиков обвинили в смертельной халатности / УНИАН

В селе Помична Добровеличковковского района Кировоградской области после планового осмотра педиатра внезапно умер трехмесячный ребенок.

Родители малыша винят врача в том, что болезнь не диагностировали вовремя, ведь вскрытие показало, что ребенок страдал врожденной патологией сердца - гипертрофической кардиомиопатии.

Родители рассказали, что ребенок со здоровьем не имел никаких проблем — рос, хорошо развивался, и на осмотре у медиков был ежемесячно, пишет Сегодня.

После того, как малышу стало плохо родители обратилась к педиатру, однако врач рекомендовала немедленно везти его в районный центр, заявив, что до Кропивницкого малыша можно не довезти. Однако ребенок умер по дороге на руках у матери.

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Врач-педиатр Ирина Ратушенко свою вину в случившемся отрицает, заявляя, что квалифицированную помощь на месте оказать не могла, а медицинский транспорт у нее "на данном этапе отсутствует".

Определить виновника случившегося предстоит правоохранителям. В случае, если медика признают виновной, ей грозит до пяти лет ограничения свободы с запретом на три года занимать соответствующую должность.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в херсонской больнице мертворожденных детей считали биомусором и выбрасывали на свалку.