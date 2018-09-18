Выбрасывали на свалку: в херсонской больнице мертворожденных детей считали биомусором

В херсонский больнице произошел скандал / oblhospital.com.ua

Уполномоченный президента Украины по делам детей Николай Кулеба сообщил о том, что в Херсонской областной клинической больнице мертворожденных детей считали биомусором и годами выбрасывали на свалку.

Он подчеркнул, что главврач больницы с более чем 20-летним стажем смог только извиниться и отметил, что это их вина, и он не знал, что мертворожденный ребенок не является плодом, и поэтому должно быть проведено достойное захоронение.

"В это было трудно поверить, когда мне об этом рассказал отец, ребенок которого родилась вовремя, но мертвым. Поэтому я приехал в Херсонскую областную клиническую больницу, чтобы лично убедиться в том, что больница утилизирует мертворожденных детей вместе с послеоперационными отходами", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.

При этом чиновник уже обратился к губернатору области по поводу проведения служебного расследования, а также предложил выяснить, куда идут средства, выделенные на такие захоронения из местного бюджета. Кулеба также предложил Минздраву провести соответствующие разъяснения и проверки в других регионах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за выбросов на заводе в Крыму на Херсонщине 15 детей попали в больницу.