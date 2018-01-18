Трагедия на Херсонщине. Трое детей погибли в результате отравления угарным газом

В четверг ночью, 18 января, в Херсонской области трое детей погибли в результате отравления угарным газом.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, тела детей обнаружила их мать по возвращению домой. Когда они остались одни в жилом доме, предположительно произошло замыкание в электросети.

"Сегодня около 3:50 в дежурную часть Алешковского отделения полиции позвонила 25-летняя жительница одного из населенных пунктов района. Женщина сообщила, что полчаса назад пришла домой и обнаружила мертвыми своих трех малолетних детей — 5-летнюю дочь и двух сыновей 2016 г.р.", — говорится в сообщении.

Правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства гибели детей.

Напомним, ранее в Харьковской области в результате пожара погибли 42-летняя женщина, а также мальчик и девочка.