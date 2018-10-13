Не отошла от двух наркозов: на Прикарпатье разгорелся скандал из-за смерти ребенка в больнице

В Украине очередной врачебный скандал / фото: glavred.info

В ивано-франковской областной детской клинической больнице скончалась девочка, которую госпитализировали с ожогами разной степени.

Ребенок перевернул на себя горячий бульон и обожгла спину, правый бок и руку. Также небольшие раны были на ногах и левой руке, пишет "Галицкий корреспондент".

"Мы доставили ребенка в ОДКБ. Я везла ее на руках в больницу, у меня ее забрали и отдали врачам. Прошло некоторое время, ребенку оказали помощь и пустили родителей. Шесть дней ее лечили, а сегодня случилось непоправимое. Врачи говорили, что с внучкой все хорошо, что она идет на поправку, что за ней ухаживают и сушат ранки. Нас заверили, что все хорошо, а сегодня мы узнали, что она мертва", - рассказала бабушка ребенка Мария Ковальчук.

По ее словам, несколько дней назад внучке делали вторую перевязку под наркозом, после первого она отошла за 10 минут. А вот после второго родителей к девочке не пустили.

"Сказали, что она спит. Но также сообщили, что ее еще раз позже повезли в операционную, чтобы поставить катетер, поскольку первый она вырвала. Когда ставили новый, то сделали второй наркоз, чтобы катетер под ключицу поставить. Она даже не просыпалась так, как должно быть. Просто блудила глазами", - рассказала женщина и добавила, что у девочки поднялась температура и врачи вкололи анальгин.

"В больнице есть номера родителей. Мои дети спали в машине под больницей и им никто не звонил. Утром они пришли под дверь. Им ответили, что ребенок под кислородной маской. Когда кто-то выходил из реанимации, то зять заскочил туда, а дочь осталась за дверью и услышала страшный крик. Ей дверь открыли уже позже", - сказала женщина.

При этом за дверью дочь увидела своего мертвого ребенка. Это все произошло около 9 утра, а смерть констатировали в 8:40.

"В документах пишут, что от 8:10 до 8:40 ее пыталась реанимировать. У нас есть подозрения, что ребенок не отошла от наркоза, и я не понимаю, что это такое было с двумя наркозами? Нам о тяжелом состоянии ребенка не говорили ни разу. Конечно, оно было тяжелым, но нам не сообщили, что критическим", - рассказала Ковальчук.

По словам главврача Радислава Котурбаша, продолжается судебная экспертиза.

"Родители неадекватно себя вели, похитили историю болезни. Это все зафиксировано. Они обманывают, потому что возле ребенка были все время. Больше я ничего не скажу", - добавил медик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в херсонской больнице мертворожденных детей считали биомусором и выбрасывали на свалку.