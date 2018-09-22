Драка и убийство: на Прикарпатье начальник до смерти забил подчиненного прямо в кабинете

Владимира Литинского объявили в розыск / if.npu.gov.ua

Полицейские объявили в розыск начальника районных электрических сетей (РЭС) Владимира Литинского, который райцентре Верховина Ивано-Франковской области прямо в рабочем кабинете забил насмерть своего подчиненного.

Как сообщили в секторе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области, на рабочем месте — на территории РЭС между потерпевшим и более молодым коллегой внезапно возник конфликт, переросший в драку.

В ходе потасовки 50-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в головной мозг, от чего умер на месте происшествий. Злоумышленник с места происшествия скрылся. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное тяжелое телесное повреждение", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется досудебное следствие.

По информации других, неофициальных источников, в этот день рабочие районных электрических сетей (РЭС) выполняли плановые работы. Внезапно между контролером и начальником РЭС Владимиром Литинским прямо в рабочем кабинете возникла ссора, во время которой чиновник забил насмерть своего подчиненного.

Позднее полиция сообщила, что 41-летнему жителю Верховины заочно объявлено подозрение в совершении преступления, он объявлен в розыск. Знающих о его местонахождении полиция просит сообщить информацию по телефону 102, пишут "Факты".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Лисичанске до смерти забили палкой военного ВСУ.