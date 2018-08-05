В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео

Полиция задержала подозреваемых в жестоком убийстве бойца ВСУ

В Лисичанске Луганской области трое местных жителей в нетрезвом состоянии с особой жестокостью убили военнослужащего ВСУ, который приехал в гости к родителям в связи с днем рождения отца.

«В полицию обратился 65-летний отец погибшего. Мужчина рассказал, что обнаружил изуродованное тело своего 39-летнего сына, который незадолго до трагедии приехал в родной город, чтобы навестить родителей, на приусадебном участке своего домовладения», - сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.

По информации правоохранителей, злоумышленники вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. Застолье по мере опьянения его участников переросло в конфликт, а затем - в драку. Нетрезвые мужчины с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения не совместимые с жизнью.

Отмечается, что при осмотре полицейские обнаружили на теле погибшего многочисленные телесные повреждения.

В ходе расследования, полицейские установили лиц, причастных к совершению этого преступления и задержали трех местных жителей: 53-летнюю женщину и 49-ти и 51-летнего мужчин. Подозреваемые свою вину отрицали, однако после изучения улик и доказательств признались в содеянном.

Напомним, в Сумах обнаружен мертвым экс-депутат, чиновник городского совета Анатолий Жук. Тело погибшего обнаружили у него дома, рядом с трупом лежал пистолет.