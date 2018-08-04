"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"

Во всемирной Сети опубликовали снимки еще одного ликвидированного на Донбассе боевика группировки «Донецкой народной республики» («ДНР») Василия Пастушенко.

Соответствующий снимок на собственной странице в социальной сети Facebook разместил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан (позывной – Штирлиц).

«Адекватный ответ. Двухсотая бригада 30.07.18 пополнилась очередным дембелем − Пастушенко Василием из Горловки. Все будет Украина и победа за нами!», − написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в группировке «ЛНР» пытаются скрыть множество трупов убитых на Донбассе боевиков, а боевики группировки «ДНР» утопили танк.