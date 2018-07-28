Боевики террористической группировки "ДНР" утопили танк - разведка

Террористы "ЛДНР" продолжают нести потери из-за собственного неумения - так, боевики из "подразделения" в оккупированном Донбассе во время проведения "учений" сумели утопить танк.

Спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки подтвердил факт потопления террористами собственного танка, добавив, что виноват низкий уровень подготовки личного состава незаконных вооруженных формирований, который часто приводит к потерям вооружения и военной техники.

"Оккупанты пытаются скрыть этот инцидент от своих кураторов", - добавил Гуцуляк.

Читайте также "Минус блиндажик": опубликовано видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе

Ранее, 23 июля, в зоне операции Объединенных сил в Донбассе при попытке проникновения за линию соприкосновения на собственные мины наскочили диверсионно-разедывательная группа и саперы террористов.