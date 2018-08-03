Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах

Анатолий Жук

Представители полиции и прокуратуры Сум провели спецбрифинг, посвященный убийству экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука.

Смерть главы Департамента градостроительства и земельных ресурсов города Сумы, сообщили правоохранители, наступила около 18.00 2 августа. Жук был убит, когда спал на каремате во дворе своего дома, сообщает Данкор.

"Незадолго до убийства в доме Анатолия Жука на втором этаже случился пожар. Что именно загорелось и почему, правоохранители не сообщили. По их словам, пожар был небольшим, и Анатолий Жук потушил его самостоятельно, после чего вышел во двор и прилег отдохнуть на каремате", – говорится в сообщении.

На месте убийства обнаружили также пистолет чешского производства - CZ (Cezka Zbroyarka). Именно из него в экс-депутата всадили две пули - в спину и в левый висок.

Полиция прорабатывает несколько версий убийства - в их числе заказное и бытовой конфликт.Читайте также"Сармата" скоро кончат": друг убитого активиста Олешко рассказал об угрозах и моменте убийства

У Анатолия Жука осталась семья - жена и дочь. Их местонахождение во время убийства не сообщается.

Напомним, 2 августа поступило сообщение, что в Сумах обнаружен мертвым экс-депутат, чиновник городского совета Анатолий Жук. Тело погибшего обнаружили у него дома, рядом с трупом лежал пистолет.