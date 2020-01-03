Обмотан тряпкой и в пакете: на мусорном полигоне в Днепре наткнулись на жуткую находку

Младенец / Reuters

В Днепре в пятницу, 3 января, на мусорном полигоне Правобережный обнаружили жуткую находку. Так, среди кучи отходов нашли пакет с мертвым младенцем.

По данным Инофрматора, труп ребенка обнаружил работник полигона. Младенец был замотан в тряпку и спрятан в пакет. На место происшествия вызвали медиков, но ребенка не подавал никаких признаков жизни. Причину смерти младенца установит медицинская экспертиза.

Также на полигоне работали оперативно-следственная группа, специалист бюро судебно-медицинской экспертизы и сотрудники розыска.

Как ранее сообщал Главред, в одном из сел Липовецкого района домашний кот запрыгнул в коляску к спящему ребенку и улегся ему на лицо.