Обмотан тряпкой и в пакете: на мусорном полигоне в Днепре наткнулись на жуткую находку

Работник полигона случайно обнаружил мертвого младенца.
В Днепре в пятницу, 3 января, на мусорном полигоне Правобережный обнаружили жуткую находку. Так, среди кучи отходов нашли пакет с мертвым младенцем.
По данным Инофрматора, труп ребенка обнаружил работник полигона. Младенец был замотан в тряпку и спрятан в пакет. На место происшествия вызвали медиков, но ребенка не подавал никаких признаков жизни. Причину смерти младенца установит медицинская экспертиза.
Также на полигоне работали оперативно-следственная группа, специалист бюро судебно-медицинской экспертизы и сотрудники розыска.
Как ранее сообщал Главред, в одном из сел Липовецкого района домашний кот запрыгнул в коляску к спящему ребенку и улегся ему на лицо.