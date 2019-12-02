Кот задушил маленькую девочку в Винницкой области

Кот задушил младенца в Винницкой области / иллюстративное фото из соцсетей

Устрашающий случай, унесший жизнь маленького ребенка, произошел в Винницкой области 30 ноября.

По информации, в одном из сел Липовецкого района домашний кот запрыгнул в коляску к спящему ребенку и улегся ему на лицо. Сон кота в коляске закончился трагически – произошло удушение.

По информации, 9-месячная девочка спала в коляске во дворе – ее там оставила беспечная 22-летняя мать.

Когда женщина через некоторое время подошла к ребенку, с тележки выпрыгнул кот, а ее дочь была без признаков жизни.

Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть ребенка. Предварительно, девочка умерла в результате удушения животным.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Читайте такжеЗакопали живого младенца: двум пограничницам сообщили о подозренииНапомним, ранее в Ровно 21-летняя уроженка Запорожья ранила ножом в шею своего ребенка, которому было около месяца, младенец умер.

Малыш скончался по ул. Вербовая, по предварительным данным, его мать находится на психиатрическом учете, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Ровенщине.

Мать малыша приехала в Ровно, чтобы получать высшее образование. Девушка закончила вуз и осталась жить в квартире своего 26-летнего сожителя и его матери.