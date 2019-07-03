Задушил и вышвырнул в выгребную яму: на Одесчине отец зверски убил сына

3 июля 2019, 16:26

Мужчина во время драки задушил сына.

Мужчину подозревают в убийстве собственного сына / od.npu.gov.ua

В поселке Сарата Одесской области мужчина задушил своего сына, а от тела избавился, выкинув его в выгребную яму на огороде своего родственника.

По подозрению в совершении убийства задержан 61-летний отец погибшего, сообщили в полиции Одесской области.

О пропаже своего 32-летнего сына в полицию заявила жительница Сарата. Она отметила, что он не выходил на связь около 10 дней.  

Правоохранители разыскали мужчину – но уже мертвого и в выгребной яме на огороде у двоюродного дяди. От тела сына избавился его же отец, считают в полиции.

"В ходе досудебного следствия установлено, что между мужчинами давние неприязненные отношения, а тот трагический день они вдвоем находились у родственника, в доме которого употребляли спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора, а затем и драка, во время которой отец задушил сына. Чтобы избежать наказания, мужчина вытащил из дома тело мертвого сына и бросил в выгребную яму", - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Вячеслав Барба.

Тело 32-летнего мужчины нашли в выгребной яме / od.npu.gov.ua

Дядя погибшего в это время находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому ничего не видел.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения содержание под стражей. Продолжается следствие.

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убийство Одесская область
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