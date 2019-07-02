В Одессе муж убил жену и ранил сына, а затем изрезал себе живот

2 июля 2019, 18:10

Убийце удалось выжить, он находится в больнице.

Полиция
Полицейские выясняют обстоятельства убийства / facebook.com/MVS

В Малиновской районе Одессы мужчина убил жену, изранил сына, и пытался покончить с собой.

Происшествие случилось во вторник утром в одной из квартир, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

По данным полицейских, 47-летнюю женщину на почве ревности ударил ножом ее 59-летний муж, с которым она в последнее время не проживала. На защиту матери стал 17-летний сын, и также получил ножевые ранения.

"Установлено, что в результате конфликта между супругами мужчина нанес жене смертельного ножевого ранения. В защиту матери стал 17-летний сын, который также получил ножевые ранения. Чтобы избежать наказания за содеянное, мужчина пытался покончить жизнью, нанеся себе ножевые ранения в живот", - рассказал и.о. начальника Хмельницкого отделения полиции Ярослав Фисенко.

Сейчас отец и сын находятся в больнице, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Предварительно преступление квалифицировано по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ранее в Одессе была убита целая семья, опубликованы фото и видео.

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