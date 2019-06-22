В России зарубили целую семью

В РФ ранили топором супругов и их дочь, пострадавшие не выжили / Фото: cheline.com.ua

В городе Выкса Нижегородской области России в одном из домов ранили топором супругов — 70-летнюю женщину и 68-летнего мужчину, и их 41-летнюю дочь, пострадавшие скончались.

В совершении особо опасного преступления подозревают бывшего мужа 41-летней женщины, он задержан, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Следователи считают, что 38-летний мужчина в ночь на пятницу, 21 июня, нанес топором ранения бывшим жене, теще и тестю. Начато производство по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса России.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане (входит в состав РФ) в Нуримановском районе мать убила двух своих детей в возрасте 11 и 2 лет. Потом женщина пыталась поджечь дом, в котором находилась сама и тела убитых.