"Cжечь себя и тела": в России мать убила двух своих детей

В РФ мать убила своих детей и пыталась поджечь дом с телами / surb.sledcom.ru

В Башкортостане (входит в состав Российской Федерации) в Нуримановском районе мать убила двух своих детей в возрасте 11 и 2 лет.

Женщина пыталась поджечь дом, в котором находилась сама и тела убитых, говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, жизнь женщине спас муж — он вернулся с работы и вывел ее из жилья.

"…женщина совершила убийство своих детей, после чего попыталась поджечь дом, оставшись внутри. Супруг женщины, вернувшись домой с работы, успел вывести ее из дома, в связи с чем она осталась жива", — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Объединенных Арабских Эмиратах уроженка Марокко убила своего сожителя из ревности, а потом зажарила останки мужчины и накормила ими рабочих из Пакистана.