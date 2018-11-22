Женщина накормила рабочих зажаренными останками убитого сожителя

Мясо. Иллюстративное фото / LiveJournal

Уроженка Марокко, постоянно живущая в Объединенных Арабских Эмиратах, убила сожителя из ревности и зажарила его останки.

Соответствующее сообщение опубликовал Gulf News. Согласно обнародованным данным, женщина измельчила труп и приготовила из него макбус (традиционное марокканское блюдо из риса и мяса). Им она накормила трудившихся неподалеку рабочим из Пакистана. Все оставшееся женщина скормила уличным псам.

Вскоре в полицию обратился брат убитого мужчины, обеспокоенный его исчезновением. Он рассказал, что нашел в кухонном блендере женщины человеческий зуб.

Вскоре женщину задержали. По версии следствия, марокканка пошла на преступление из-за того, что мужчина, проживший с ней семь лет, решил уйти к другой.

Сейчас женщину отправили на медицинское обследование – для обследование ее психического состояния.

Напомним, ранее на Днепропетровщине мужчина расчленил подругу и возил куски трупа в маршрутке.