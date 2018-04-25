"Все свое носил с собой". На Днепропетровщине мужчина расчленил подругу и возил куски трупа в маршрутке

В городе Каменское, что на Днепропетровщине, полицейские задержали мужчину, убившего и расчленившего 43-летнюю женщину.

Соответствующе сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону.

Согласно обнародованным ведомством данным, 23 апреля на пульт дежурного поступил сигнал об обнаружении фрагментов трупа возле частных домов. Позднее части тела начали находить и в других районах Каменского.

Правоохранителям также быстро удалось установить личность убитой. Ею оказалась 43-летняя женщина, злоупотреблявшая алкоголем и наркотическими веществами. Затем был задержан подозреваемый - 44-летний ранее судимый горожанин.

По версии правоохранителей, мужчина вместе с женщиной употребляли спиртные напитки. Потом между ними возник конфликт, в ходе которого он до смерти избил ее.

Как сообщает портал "Днепр Час", сразу после убийства мужчина пошел дальше "догоняться" спиртным с друзьями. Через четверо суток он решил избавиться от трупа − перенес в ванну, отрезал кухонным ножом руки и ноги, положил в пакет. Затем он на маршрутке прибыл в отдаленный район Каменского и выбросил. Точно также он поступил с остатками трупа.

На данный момент с ним продолжают проводиться следственные действия. По словам правоохранителей, в суде для него будут требовать максимальное наказание − от 15 лет тюремного заключения до пожизненного срока.

Напомним, ранее в Днепре женщина убила и расчленила собственную свекровь.