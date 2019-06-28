Тройное убийство: в Одессе убита целая семья, опубликованы фото и видео

В Одессе местный житель в коммуналке убил целую семью / od.npu.gov.ua

В Приморском районе Одессы в одной из коммунальных квартир 78-летний одессит, вооруженный ножом, убил семью из трех человек.

Жертвы жестокого убийства — 67-летняя женщина, ее 46-летняя дочь и зять, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.

Подозреваемого в совершении тройного убийства задержали по горячим следам, мужчина не отрицал, что причастен к преступлению и объяснил, что обдумывал его более года.

"Расправившись с обеими женщинами, злоумышленник с ножом набросился на мужчину, однако последнему удалось вырваться из рук убийцы и выбежать во двор дома, чтобы позвать на помощь", — отметили в ведомстве.

Позже копы выяснили, что таким образом злоумышленник "решил поквитаться с соседями, которых длительное время подозревал в похищении достаточно большой суммы денег и ценностей из собственной квартиры".

Начато производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В полиции также показали фото и видео с места преступления

Напомним, 8 июня в Каланчакском районе Херсонской области 66-летний мужчина-пенсионер пришел в гости к супружеской паре, во время застолья муж приревновал к гостю свою жену, возникла ссора, началась драка. После конфликта пенсионер сбегал домой, взял ружье и застрелил супругов.