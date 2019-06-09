"Убийственная ревность": на Херсонщине из ружья застрелили супругов

На Херсонщине пенсионер застрелил супругов / bryansktoday.ru

В субботу вечером, 8 июня, в Каланчакском районе Херсонской области 66-летний мужчина-пенсионер пришел в гости к супружеской паре, во время застолья муж приревновал к гостю свою жену, возникла ссора, началась драка.

После конфликта пенсионер сбегал домой, взял ружье и застрелил супругов, после чего позвонил сыну и рассказал, что совершил преступление, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Херсонщине.

По данным ведомства, об убийстве правоохранителям рассказала бывшая жена злоумышленника, она сообщила, что пенсионер застрелил 42-летнего мужчину и 45-летнюю женщину.

"Следственно-оперативная группа обнаружила подозреваемого по месту его проживания в нетрезвом состоянии. Он сидел во дворе с охотничьим ружьем в руках...", — отметили в полиции.

Начато производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), злоумышленник задержан.

Напомним, в начале марта в Ширяевском районе Одесской области на территории домовладения нашли убитыми хозяина и его жену, их смертельно ранили в спину. По предварительным данным, в супругов стреляли из охотничьего ружья.